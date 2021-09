Seegene opnår CE-IVD-mærkning for brug af Combo Swab, en prøveopsamlingsenhed til selvtest med fire diagnostiske tests for COVID-19

SEOUL, Sydkorea, 7. sept. 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik, annoncerede den 20. august, at de har opnået CE-mærkning for brug af Combo Swab, en prøveopsamlingsenhed til selvtest med fire diagnostiske tests.

Combo Swab er en brugervenlig podepind, der er designet til effektiv prøveindsamling i stor skala, hvor patienterne nemt kan indsamle prøver fra deres næse- og mundhule under tilsyn af en sundhedsperson. Med CE-IVD-mærkningen kan Combo Swab nu anvendes sammen med Seegenes fire diagnostiske COVID-19-tests, herunder "Allplex™ SARS-CoV-2 Assay", "Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay", "Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay" og "Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay". Seegenes multiplex-tests er blevet bredt anerkendt over hele verden for deres evne til at påvise flere targets i en enkelt kanal. Adgangen til Combo Swab med virksomhedens diagnostiske tests forventes at forbedre testningseffektiviteten væsentligt ved at muliggøre løbende testning af en stor gruppe mennesker på meget kortere tid.

Combo Swab byder på flere fordele og reducerer samtidig de forskellige ulemper, som nasopharyngeale podepindstests har. Sammenlignet med den nasopharyngeale podepind, som skal indføres dybt i patientens svælg og næsehule, indtil den støder på modstand, kan enkeltpersoner indsamle deres egen prøve ved blot at føre podepinden hen over slimhinden i deres mund og næse uden at forårsage ubehag. På grund af testens enkelhed kræver den ikke, at sundhedspersonale skal tage sig af hver enkelt patient, hvilket igen giver mulighed for effektiv testning af en stor gruppe mennesker. Combo Swabs kan i høj grad forbedre testmiljøet i forbindelse med massetestning og reducerer også risikoen for utilsigtet eksponering for virus for klinisk personale, da de kan holde afstand under prøveindsamlingen. I juli 2020 ansøgte virksomheden om patent på en teknologi, der påviser SARS-CoV-2-virus gennem prøver indsamlet fra mund og næse. Seegene udtalte, at denne nye testmulighed ikke kun vil udvide adgangen til COVID-19-testning, men også minimere arbejdsbyrden for sundhedspersonalet og løse problemerne med mangel på klinisk personale i mange lande rundt om i verden.

Kliniske data viser, at Combo Swabs har en nøjagtighed på over 96 %, hvilket er den samme nøjagtighed som resultaterne fra nasopharyngeale podninger. Lande som USA, Storbritannien og Singapore har allerede indført selvtestudstyr som f.eks. mund- og næsepodninger for at øge testkapaciteten. De fleste selvtests indsamler imidlertid prøvemateriale fra munden eller næsen, mens Seegenes Combo Swab indsamler prøvemateriale fra både mund og næse, og derfor viser de resultater, der opnås ved hjælp af Combo Swabs, en højere nøjagtighed end andre selvtestenheder.

"Med den hurtige spredning af Delta-varianten er overvågningstestning nøglen til at bremse en yderligere spredning af COVID-19. Under disse omstændigheder vil Combo Swabs muliggøre en effektiv massetestning med sin høje nøjagtighed", siger Min-Cheol Lee, Seegenes Chief Technology Officer. "Seegene besidder unikke multiplex-teknologier, som har opnået over halvtreds originale patenter til påvisning af flere virusgener i en enkelt test. Kombinationen af Combo Swabs og Seegenes højtudviklede multiplexteknologier vil helt sikkert være den optimale løsning til opskalering af COVID-19-testningen og være et vigtigt redskab for samfund, der skal genåbne," tilføjer han.

