Seegene præsenterer deres fuldt automatiserede, molekylære testsystem ved AACC 2021

SEOUL, Sydkorea, 5. oktober 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), en førende biotekvirksomhed med speciale inden for molekylær diagnostik, løfter sløret for et fuldt automatiseret real-time PCR-testsystem (MDx) på 2021 AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab, der afholdes den 26.-30. september 2021 i Atlanta, Georgia, USA.

AACC er en førende udstillingsmesse inden for kliniske laboratorieprodukter og -tjenester med 73 års historie. Denne globale begivenhed tiltrækker interesserede deltagere fra det laboratoriemedicinske område, herunder 700 globale IVD-virksomheder. Seegene har ligeledes deltaget i denne begivenhed siden 2007 sammen med andre globale IVD-virksomheder.

Ved denne begivenhed vil Seegene præsentere AIOS, virksomhedens første fuldautomatiserede MDx-system. AIOS leverer højtydende PCR-workflow i realtid, fra nukleinsyreekstraktion, derefter PCR i realtid og til slut fortolkning af undersøgelsesresultaterne. AIOS er et fuldautomatiseret syndromisk MDx-system, der er designet ud fra et modulært koncept og samler Seegenes banebrydende, high-multiplex real-time PCR-teknologier.

Et bemærkelsesværdigt træk ved AIOS er, at dets MDx-system består af uafhængige og aftagelige moduler sammen med dets proprietære SW-arkitektur. I modsætning til andre single-body-systemer er AIOS designet med et ekstraktions-/væskebehandlings- og PCR-instrument, der er integreret med et internt udviklet robotarmsmodul. Hospitaler og laboratorier kan enten købe den komplette pakke med "AIOS"-systemet eller integrere deres eksisterende instrumenter på stedet, hvis de allerede har Seegenes væskebehandlings- og realtids PCR-instrument.

Nogle af de andre højdepunkter omfatter: "det højtydende automatiserede, syndromiske MDx-system". Det integrerer også en række af Seegenes analyser, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet, hvilket giver mulighed for symptombaserede tests. Og desuden kan det identificere den nøjagtige årsag til et specifikt symptom med et enkelt patientprøverør, hvilket vil muliggøre både omkostnings- og tidseffektive tests. Derfor, tilføjede Seegene, vil AIOS blive overkommeligt for små til mellemstore hospitaler på grund af dets unikke modulære og analytiske funktioner.

"AIOS repræsenterer Seegenes mangeårige engagement i udviklingen af avancerede teknologier inden for molekylær diagnostik," siger Dr. Jong-Yoon Chun, administrerende direktør hos Seegene, "Jeg tror, at AIOS vil bidrage til folkesundheden ved at gøre MDx mere tilgængelig i hverdagen."

