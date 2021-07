Seegene præsenterer "MOBILE STATION" til lokal rutinetestning i offentlige bygninger og institutioner og lokalområder

Seegene præsenterer deres "MOBILE STATION" på Medlab Middle East 2021

Mobilt laboratorium designet til massetestning på skoler, i lufthavne eller lokalsamfund, der giver testresultater inden for 3½ time med maks. testningskapacitet på 7.500 resultater om dagen.

Biotekvirksomheden underskriver en hensigtserklæring med G42 Healthcare, en ledende spiller inden for sundhedsteknologi i Abu Dhabi , hvilket øger forretningsmulighederne inden for diagnostik i Mellemøsten.

SEOUL, Sydkorea, 6. juli 2021 /PRNewswire/ -- Sydkoreas førende biotekvirksomhed Seegene Inc. (KQ 096530) har i dag introduceret deres nye mobile containerlaboratorium "MOBILE STATION" på Medlab Middle East 2021, verdens største messe for medicinske laboratorier og in vitro-diagnostik, som fandt sted i Dubai fra den 21. til den 24. juni.

Seegenes MOBILE STATION er et innovativt mobilt laboratorium, der er designet til at udrulle guldstandarden inden for PCR-testløsninger dér, hvor der er behov for lokal testning. Nu, hvor mange lande verden over planlægger at åbne deres grænser, skoler og andre offentlige faciliteter, er MOBILE STATION en ideel mulighed for at udføre PCR-massetestning på sådanne steder. MOBILE STATION kan endvidere mobiliseres når som helst, hvilket gør, at flere mennesker kan bruge molekylærdiagnostik efter behov.

MOBILE STATION sætter nye standarder for PCR-laboratorier med dens evne til at levere effektiv testning, hvor som helst behovet opstår. PCR-testning er normalt kun blevet udført i faste lokaliteter på grund af bekymring for krydskontaminering. MOBILE STATION, der nyder godt af Seegenes teknologi og knowhow, som selskabet har opnået ved drift af Sydkoreas største referencelaboratorium, har allerede minimeret risikoen for aerosolsmitte i PCR-processen med installationen af et Klasse 2 (A2) biologisk sikkerhedsskab og et negativt trykrum.

Fra prøveindsamling til automatiseret fortolkning af resultaterne giver det mulighed foren strømlinet og automatiseret proces, der understøttes af virksomhedens alt-i-et-platform, som giver offentligheden lige adgang til sundhedsvæsenet. Seegenes alt-i-et-platform kan, når den udnyttes fuldt ud, levere op til 7.500 resultater om dagen med en svartid på 3½ time.

Seegenes nyskabende koncept med et mobilt laboratorium ventes at komme til at spille en betydelig rolle, når det drejer sig om at bremse den nuværende pandemi. Det skyldes, at Seegene tilbyder en unik PCR-testløsning med deres Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay, et kit, der på samme tid kan påvise covid-19 og forskellige andre virusvariationer, samt Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, et kit, der skelner mellem 8 targetgener, herunder influenza A, influenza B, RSV A/B og tre forskellige targetgener for covid-19. MOBILE STATION er også fuldt kompatibel med Seegenes mere end 150 forskellige tests, herunder tests for patogener fra luftvejsinfektioner, HPV, STI og GI.

Seegene har også introduceret 'Combo Swab', en prøveopsamlingsenhed, der kan benyttes til selvtest. Sammenlignet med en podning i svælg eller næse, som typisk anvendes ved covid-19 PCR-tests, hvor sundhedspersonale indsamler prøver ved at stikke en vatpind i hals eller næse på de, der skal testes, gør Combo Swab det muligt for alle helt enkelt at indsamle prøver med to forskellige vatpinde ved at rotere dem i næse eller mund uden ubehag. Combo Swab har med sine dobbelte prøver vist samme nøjagtighed som ved de traditionelle podninger i næse eller svælg. Muligheden for selvtestning med Combo Swab og muligheden for opskalering med MOBILE STATION gør, at man kan gå hurtigt videre med massetestning på en mere effektiv måde end ved den konventionelle proces.

'Seegene Middle East', virksomhedens datterselskab i Mellemøsten, har samme dag underskrevet en hensigtserklæring med Group 42 healthcare, en førende it- og sundhedsvirksomhed, om at fremme MOBILE STATION i Mellemøsten og Nordafrika.

Min-cheol Lee, Chief Technology Officer hos Seegene, udtaler: "Nu hvor det er sandsynligt, at covid-19 bliver endemisk, kommer MOBILE STATION til at spille en nøglerolle, ikke alene i opsporingen af covid-19, men også ved at overvåge andre nye vira, der kan true vores daglige liv i fremtiden." Seegenes kit til påvisning af en række virusvarianter kan påvise nye virusstammer og forhindre dem i at udvikle sig til nye udbrud og dermed nye pandemibølger.

