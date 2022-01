- Seegene presenta el plan para el futuro del diagnóstico molecular, incluyendo la plataforma de desarrollo abierta en la 40 conferencia anual J.P. Morgan Healthcare

SEÚL, Corea del Sur, 13 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la empresa líder en diagnóstico molecular (MDx) de Corea del Sur, reveló hoy su plan para el futuro durante una presentación en la 40 conferencia virtual anual de J.P. Morgan Healthcare. El doctor Jong-Yoon Chun, consejero delegado de Seegene, propuso tres soluciones estratégicas que inducen al mundo a "volver a la normalidad" frente a la pandemia de la COVID-19. Junto con tres soluciones, también presentó la plataforma automatizada habilitada para IA de la compañía con una herramienta de desarrollo estándar que permitirá a los usuarios desarrollar fácilmente sus propios ensayos de diagnóstico.Object has been Removed from this location.

Tres soluciones para la 'vuelta a la normalidad'

En preparación para volver a la normalidad en 2022, el doctor Chun describió tres soluciones. Primero, comienza con la solución de detección en el sitio de Seegene para pruebas masivas con su sistema MDx completamente automatizado en varias instalaciones, incluidas escuelas, aeropuertos, lugares de trabajo y otros. Proporciona un tiempo de respuesta corto, un precio económico y una precisión mejorada incluso para casos asintomáticos, que no pueden detectarse mediante pruebas rápidas de antígenos. La segunda solución es el sistema de detección centralizado de Seegene, con su prueba de diagnóstico recientemente desarrollada que puede multiplicar la capacidad de prueba sin inversiones adicionales en instrumentos en los laboratorios. La tercera solución son las pruebas sindrómicas para pacientes con síntomas respiratorios. Seegene ya había presentado el Allplex™ RV Master Assay que puede diferenciar simultáneamente diez objetivos, incluyendo la COVID-19, gripe y virus respiratorios comunes. Este ensayo es la clave para abrir un camino hacia la normalidad ya que identifica la causa exacta de los síntomas respiratorios.

Avance estratégico para una compañía de la plataforma MDx

Durante la presentación, el doctor Chun dio a conocer el cambio estratégico de Seegene como empresa de plataforma de diagnóstico molecular, presentando la plataforma MDx de Seegene para el desarrollo de ensayos. Hasta ahora, el desarrollo comercial de MDx ha sido un proceso manual intensivo en mano de obra que requiere investigadores altamente calificados y recursos significativos. "Nuestra plataforma de desarrollo abierta digitalizada superará las limitaciones del paradigma actual de los procesos de desarrollo de MDx al permitir que los usuarios diseñen rápidamente y desarrollen de manera eficiente sus propios ensayos de diagnóstico", explicó el doctor Chun. "Nos complace ofrecer nuestras tecnologías, software y conocimientos para respaldar el desarrollo de ensayos rápidos y estandarizados que eventualmente ayudarán a acelerar el uso de MDx en nuestra vida diaria".

La plataforma MDx de Seegene integra tecnologías patentadas y conocimientos de desarrollo que Seegene ha desarrollado durante las últimas dos décadas, con un sistema de diseño automatizado basado en inteligencia artificial (IA). Esta plataforma permite a los usuarios de la plataforma, independientemente del conocimiento y la experiencia en MDx, desarrollar ensayos de PCR en tiempo real de alta multiplexación, que eventualmente satisfarán las necesidades de prueba no satisfechas a nivel local.

Finalmente, el doctor Chun expresó la visión de que Seegene dio un paso adelante hacia un nuevo horizonte al evolucionar hacia la plataforma MDx. A través de todos estos esfuerzos, Seegene finalmente traerá MDx a nuestra vida diaria.

El video complete de las indicaciones del consejero delegado estará disponible tras la celebración del evento a través de www.seegene.com/ir_event .

Acerca de Seegene, Inc.

Fundada en Seúl, Corea del Sur en el año 2000 y con filiales en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México, Brasil, Colombia y Oriente Medio, Seegene, Inc. es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que se ha convertido conceptos en productos a través de sus actividades pioneras de I+D. Seegene es propietaria de su tecnología patentada original, que incluye DPO™ (oligonucleótido de doble cebado) para la amplificación de objetivos múltiples; TOCE™, para la detección de múltiples objetivos en un solo canal; MuDT™, la primera tecnología de PCR en tiempo real del mundo que proporciona valores de Ct individuales para múltiples objetivos en un solo canal para ensayos cuantitativos; y tecnología de detección de mutaciones multiplexadas mTOCE™. Con estas tecnologías de diagnóstico molecular de vanguardia aplicadas a kits de diagnóstico y otras herramientas, Seegene ha mejorado la sensibilidad y la especificidad de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a niveles sin precedentes, proporcionando productos de PCR multiplex que apuntan y detectan genes de múltiples patógenos simultáneamente, ahorrando pruebas. tiempo y coste. Seegene continúa estableciendo nuevos estándares en MDx proporcionando innovaciones nuevas y rentables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.