Seegene publicerar resultat för fjärde kvartalet 2020 detta saknar motstycke. Skriver historia genom att gå med i biljonvinstklubben

SEOUL, Sydkorea, 22 februari, 2021 /PRNewswire/ – Sydkoreas ledande molekylära diagnostikföretag Seegene Inc. (KQ096530) rapporterade sitt preliminära finansiella resultat för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020, vilket visar ett resultat som aldrig tidigare har skådats. Företaget redovisade 441,7 miljarder KRW i koncernintäkter och 257,5 miljarder KRW i rörelseresultat för kvartalet som slutade den 31 december 2020.

För hela året 2020 rapporterade Seegene 1,125 biljoner KRW i försäljning vilket är mer än en niofaldig ökning jämfört med året innan, samt en trettiofaldig ökning av rörelseresultatet vilket gick upp till 676,2 miljarder KRW. Årets försäljningssiffror gav Koreas ledande bioteknikföretag en säker plats i biljonvinstklubben, en extraordinär bedrift inom koreansk bioteknikindustri.

En talesperson för Seegene sa att "kvartalsförsäljningen har utplånat tidigare rekord med intäkter på 81,8 miljarder KRW under första kvartalet, 274,8 miljarder under det andra, 326,9 miljarder under det tredje och 441,7 miljarder KRW under det fjärde kvartalet." Företaget tillade att Seegene "kunde upprätthålla 60 % av den årliga rörelsevinstkvoten, en tydlig indikator som återspeglar företagets värde."

Med en stark försäljning av utrustning som behövs för molekylär diagnostik meddelade företaget att det sålde cirka 1 600 utrustningar förra året, vilket innebär att företaget har säkrat en solid kundbas runt om i världen som sannolikt kommer att bestå även efter covid-19-pandemin. Under de sista tre månaderna av 2020 hade Seegene installerat cirka 700 utrustningar, trots en massiv framtagning av vacciner mot coronaviruset under det kvartalet.

Talespersonen tillade att ökningen av försäljningen av utrustning signalerar ett starkt förtroende för företagets stadiga och robusta tillväxt under de kommande åren. Under det senaste decenniet har Seegenes ackumulerade försäljning av instrument för diagnostik uppgår till 3 400 st.

Rörande 2021 sa Seegene att de "förväntar sig att den årliga försäljningen ska överträffa den från året innan, med tanke på den överväldigande efterfrågan av diagnostiska tester." Genom att använda Seegenes ursprungliga patenterade teknik har företaget nyligen utvecklat det första covid-19-varianttestet som kan screena och identifiera flera olika mutationer av viruset, eftersom världen kämpar med ett växande antal muterade varianter. Seegene förväntar sig att företagets robusta tillväxt kommer att fortsätta eftersom det fortsätter sina ansträngningar att lätta bördan för vårdpersonal med sin oöverträffade teknologi för bearbetning av molekylär diagnostik.

