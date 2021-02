Seegene publiserer historisk enestående resultater for 4. kvartal og regnskapsåret 2020, og blir med i klubben av selskaper som omsetter for over 1 billion

SEOUL, Sør-Korea, 23. februar 2021 /PRNewswire/ -- Sør-Koreas ledende molekylære diagnostikkselskap Seegene Inc. (KQ096530) meldte foreløpige finansielle resultater for fjerde kvartal og regnskaps-året 2020, og det med bedre resultater enn noensinne. For kvartalet som endte 31. desember 2020 registrerte selskapet en omsetning på 441,7 milliarder KRW og oppnådde et driftsresultat på 257,5 milliarder KRW..

For hele året 2020 meldte Seegene omsetningstall på 1,125 billioner KRW. Sammenlignet med 2019 er det en økning på mer enn ni ganger. Driftsresultat for regnskapsåret 2020 ble 676,2 milliarder KRW, en økning på 30 ganger sammenlignet med fjoråret. Disse salgstallene førte Sør-Koreas ledende bioteknologi-selskap trygt inn i klubben av selskaper som omsetter for mer enn 1 billion, en ekstraordinær prestasjon i koreansk bioteknologi-bransje.

En representant fra Seegene uttalte: "Kvartals-salgene har oversteget tidligere rekorder, med omsetning på 81,8 milliarder KRW i 1. kvartal, 274,8 milliarder KRW i 2. kvartal, 326,9 milliarder KRW i 3. kvartal og 441,7 milliarder KRW i 4.kvartal i 2020." Selskapet la til at Seegene var "i stand til å opprettholde svært god inntjening (ROS) i 2020 noe som er en klar indikasjon på selskapets verdi."

Økt salg av nødvendig analyseutstyr for molekylær diagnostikk betyr at selskapet har sikret solid kundegrunnlag over hele verden, noe som trolig vedvarer også etter COVID-19 pandemien. Selskapet melder at det solgte rundt 1600 enheter i 2020. I løpet av de siste tre måneder av 2020 installerte Seegene rundt 700 enheter med analyseutstyr, til tross for en massiv utrulling av vaksiner for koronavirus i det samme kvartalet.

Representanten fra Seegene la til at salgsøkningen innen utstyr signaliserte sterk tro på at selskapet står foran stabil og solid vekst også i de kommende år. I løpet av siste tiår har Seegenes akkumulerte salg av analyseutstyr nådd 3400 enheter.

Med blikk på 2021, uttalte Seegene at selskapet "forventer at den årlige omsetningen overgår fjorårets, tatt i betraktning den overveldende etterspørselen etter diagnostiske-tester." Ved å benytte Seegenes originale patenterte teknologi, har selskapet nylig utviklet den første varianten av COVID-19 test som er i stand til å screene og identifisere flere muterte varianter i en og samme reaksjon. Verden angripes av et stadig voksende antall muterte varianter, så derfor er det en viktig utvikling. Seegene forventer at selskapet skal fortsette sin solide vekst etter hvert som det fortsetter innsatsen for å avlaste byrden på medisinsk personell med sin unike teknologi innen molekylær diagnostikk.

