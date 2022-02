Seegene solmii toimitussopimuksen neljälle miljoonalle COVID-19-testille Brasiliaan

- Seegene allekirjoittaa sopimuksen Brasilian hallituksen kanssa neljän miljoonan COVID-19-testin ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamisesta

- Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, "twindemialle" optimoitu testi, joka kykenee erottamaan toisistaan COVID-19 ja influenssa A/B:n.

- "Seegene on täysin valmis täyttämään maailmanlaajuisen kysynnän vahvan toimitusketjunsa ja logistiikkansa ansiosta"

SOUL, Etelä-Korea, 16. helmikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Etelä-Korean johtava molekyylidiagnostiikkayritys, ilmoitti tänään allekirjoittaneensa Brasilian terveysministeriön kanssa sopimuksen neljän miljoonan COVID-19-testin toimittamisesta.

Vuoden 2022 tammikuusta lähtien Brasilia on taistellut "twindemiaa" vastaan, sillä sekä influenssa A että COVID-19-tartunnat ovat lisääntyneet vauhdilla omikron-muunnoksen nopean leviämisen vuoksi. Vakavampaa on, että uudet päivittäiset COVID-19-tapaukset ovat viime aikoina ylittäneet 280 000 tapausta, mikä on suurin tarttuvuus pandemian ensimmäisen puhkeamisen jälkeen. Vaikka maa on pyrkinyt nopeuttamaan karanteenitoimiaan, myös COVID-19-testien tarve kasvaa.

Vastatakseen tilanteeseen Seegene toimittaa neljä miljoonaa Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV -testiä, joilla voidaan tunnistaa hengitystievirukset, kuten COVID-19, influenssa A/B ja RSV, yhdellä testillä. Tämän testin odotetaan olevan optimoitu ratkaisu Brasilialle, missä sekä COVID-19- että influenssa A -tapaukset ovat voimakkaassa kasvussa.

Seegenen myynti- ja markkinointipäällikkö Ho Yi sanoi: "Seegene on ainutlaatuisessa asemassa vastatakseen kasvavaan, maailmanlaajuiseen COVID-19- ja influenssatestien tarpeeseen, ja olemme valmiita kansainvälisiin toimituksiin auttaaksemme maita kaikkialla maailmassa niiden taistelussa normaalin elämän palauttamiseksi."

Seegene otti käyttöön Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR -testin viime kuussa. Tämä uusi testi on optimoitu massatestaukseen. Testi ilmoittaa PCR-tulokset jo 60 minuutissa, joten suuret laboratoriot voivat jopa kolminkertaistaa testauskapasiteettinsa helposti ilman lisälaitteita. Uuden testin käyttöönotto on vastaus uusimman omikron-muunnoksen nopeaan leviämiseen kautta maailman. Uuden testin odotetaan olevan optimoitu valinta suurille laboratorioille ja auttavan niitä laajentamaan testauskapasiteettiaan välittömästi.

Seegene, Inc. on perustettu Soulissa, Etelä-Koreassa vuonna 2000, ja sillä on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Lähi-idässä. Seegene, Inc. on in vitro -diagnoosiyhtiö (IVD), joka on tuottanut innovatiivisia teknologioita hyödyntäviä tuotteita uraauurtavien T&K-toimintojensa avulla. Seegene omistaa alkuperäisen patenttiteknologiansa, kuten DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide), jolla voidaan vahvistaa useita kohteita; TOCE™, jolla voidaan havaita useita kohteita yhdellä kanavalla; MuDT™, maailman ensimmäinen reaaliaikainen PCR-teknologia, joka ilmoittaa yksilölliset Ct-arvot useille kohteille yhdellä kvantitaavisten testien kanavalla; ja mTOCE™ usean mutaation tunnistusteknologia. Soveltamalla näitä huipputason molekyylidiagnostiikkateknologioita diagnoosisarjoihin ja muihin työkaluihin Seegene on parantanut PCR:n (polymeraasiketjureaktio) herkkyyden, spesifisyyden ja PCR-testikohtaisen tautikatteen ennennäkemättömille tasoille tarjoten tarkkoja moninaisia PCR-tuotteita, jotka kohdistuvat samanaikaisesti useiden patogeenien geeneihin ja tunnistavat ne kullakin fluoresenssikanavalla. Tämä ominaisuus säästää huomattavasti aikaa ja kustannuksia. Seegene määrittää MDx:lle jatkuvasti uusia standardeja huipputekniikkaa edustavilla innovaatioillaan

