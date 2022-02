Seegene tecknar leveransavtal om att leverera 4 miljoner COVID-19-tester till Brasilien

- Seegene tecknar kontrakt med den brasilianska regeringen om att leverera 4 miljoner COVID-19-tester och tillhörande engångsartiklar

- Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV är det optimerade testet för dubbelpandemi med dess förmåga att skilja mellan COVID-19 och influensa A/B

- "Seegene är fullt förberett för att uppfylla den globala efterfrågan med sin starka leveranskedja och logistik"

SEOUL, Sydkorea, 15 februari 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas ledande företag inom molekylär diagnostik, meddelade idag att det har undertecknat ett leveransavtal med Brasilens hälsoministerie om att leverera fyra miljoner COVID-19-tester.

Sedan januari 2022 har Brasilien kämpat mot en dubbelpandemi, det vill säga en snabb ökning av både influensa A och COVID-19-infektioner på grund av den snabba spridningen av omikronvarianten. Ännu allvarligare är det faktum att antalet nya dagliga fall av COVID-19 nyligen har överstigit 280 000, den högsta siffran sedan det första utbrottet av pandemin. Samtidigt som landet har försökt att påskynda sina karantänsinsatser, finns det också en växande efterfrågan på COVID-19-tester.

Som svar kommer Seegene att leverera en sändning med fyra miljoner Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-analyser, som kan identifiera respiratoriska virus inklusive COVID-19, influensa A/B samt RSV i ett enda test. Denna analys förväntas vara den optimerade lösningen för Brasilien där en snabb uppgång av både COVID-19 och influensa A föreligger.

Ho Yi, försäljnings- och marknadschef på Seegene, säger: "Seegene är unikt positionerat för att svara på det växande globala behovet av tester för COVID-19 och influensa, och vi är fullt förberedda att leverera globala lager för att hjälpa länder runt om i världen i kampen om att vardagen ska återvända till det normala."

Under tiden har Seegene lanserat Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR-analys förra månaden, en ny testmetod optimerad för masstestning. Denna analys kan ge PCR-resultat på bara 60 minuter, vilket gör det möjligt för storskaliga laboratorier att enkelt skala upp antal tester upp till det tredubbla utan ytterligare instrument. Lanseringen av den nya analysen är ett svar på den snabba globala spridningen av den senaste omikronvarianten. Den nya analysen förväntas vara det optimerade valet för storskaliga laboratorier och hjälpa dem att utöka testkapaciteten direkt.

Om Seegene, Inc.

Seegene, Inc. grundades i Seoul, Sydkorea år 2000 och har dotterbolag i USA, Kanada, Tyskland, Italien, Mexiko, Brasilien, Colombia och Mellanöstern. Seegene, Inc., ett företag inom in vitro-diagnostik (IVD), har genom sin banbrytande FoU-verksamhet omsatt innovativ teknik till produkter. Seegene äger sin ursprungliga patentteknik, inklusive DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) för multipel målförstärkning; TOCE, för multipel måldetektering i en enskild kanal; MuDT, världens första PCR-teknik i realtid som tillhandahåller individuella Ct-värden för flera mål i en och samma kanal för kvantitativa analyser; och mTOCE™, multiplex mutationsdetekteringsteknik. Med sina banbrytande molekylära diagnostiktekniker som tillämpas på diagnostiska satser och andra verktyg, har Seegene förbättrat känsligheten, specificiteten och sjukdomstäckningen hos PCR-test till oöverträffade nivåer, tack vare sina exakta PCR-produkter med hög multiplex nivå, som samtidigt inriktar sig på och upptäcker gener från flera patogener per respektive fluorescenskanal. Denna egenskap medför en dramatisk tids- och kostnadsbesparing för testningen. Seegene fortsätter att sätta nya standarder för MDx med sina banbrytande innovationer.

