Seegene tillkännager ett partnerskap med Bio-Rad för att utveckla diagnostiska testprodukter för den amerikanska marknaden

Seegene tillkännager ett partnerskap med Bio-Rad för utveckling och kommersialisering av molekylärdiagnostiska produkter för infektionssjukdomar

Diagnostiska tester med hög multiplexteknik utformade för och efter pandemier

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för Seegene när det gäller att expandera sin verksamhet i USA , världens största marknad för in vitro-diagnostik.

SEOUL, Sydkorea, 6 juli, 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530) är ett ledande sydkoreanskt bioteknikföretag som har undertecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska bioteknikföretaget Bio-Rad Laboratories, Inc. som stöd för inträdet på den amerikanska marknaden. erikanska marknaden.

Seegene meddelade den 1 juni att man har ingått partnerskap med Bio-Rad, laboratories, Inc. där målet är att uppnå klinisk utveckling och kommersialisering av molekylärdiagnostiska produkter för infektionssjukdomar. Enligt avtalet tillhandahåller Seegene diagnostiska tester för användning på Bio-Rads CFX96™ Dx Real-Time PCR-system för den amerikanska marknaden, i väntan på klinisk utveckling och godkännande från FDA (Amerikanska läkemedelsmyndigheten).

Enligt rapporten "Report on the U.S. In Vitro Diagnostics market Trend" som publicerades av KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 2020 är Nordamerika en mycket viktig marknad som står för cirka 37 procent av den globala in vitro-diagnostikindustrin. Det har dock varit svårt för nyare utländska företag att ta sig in på den amerikanska marknaden eftersom marknaden redan domineras av väletablerade globala företag och den amerikanska regeringen prioriterar inhemska produkter. Med dessa omständigheter i åtanke förväntas leveransavtalet med Bio-Rad, en bioteknikjätte med över 60 års erfarenhet, vara ett viktigt steg i rätt riktning för Seegene när det gäller att ta sig in på den amerikanska marknaden.

Bio-Rad grundades 1952 och är en global ledare inom fälten biovetenskap och klinisk diagnostik. Bolaget har varit Seegenes största partner under de senaste tio åren. Tidigare kunde Seegene generera försäljningsintäkter till ett värde av cirka 1 biljon won genom att tillämpa sina diagnostiska tester på Bio-Rads PCR-system som redan hade installerats globalt. Det nya partnerskapet förväntas effektivisera Seegenes process för att söka godkännande från FDA i USA och partnerskapet mellan de två världsledande företagen förväntas leda till nya möjligheter på den amerikanska marknaden.

Seegene planerar att lämna in ansökningar om FDA-godkännande för sina diagnostiska reagenser som är tillverkade av företagets högmultiplexa diagnostiska teknik. Tekniken är unik i sin förmåga att kunna undersöka flera målgener med hög genomföring samtidigt i ett PCR-system i realtid. Med hjälp av Seegenes patentskyddade teknik kan den också selektivt amplifiera målgener samtidigt som den identifierar olika virus och dess antal. Tack vare affären planerar Seegene att samarbeta med Bio-Rad för att söka godkännande från FDA i USA och erbjuda ett brett utbud av sina produkter till amerikanska kunder.

Enligt affären har Seegene för avsikt att ansöka om godkännande från FDA i USA för kliniska tester på Bio-Rads PCR-system i realtid "CFX96 (TM) Dx Real-Time PCR System".

Detta innefattar en avsikt att godkänna Seegenes "AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay", ett multiplex PCR-test i realtid. I framtiden planerar företaget också att upprätta forsknings- och tillverkningsanläggningar i USA. Denna affär ger Seegene möjlighet att ta sig in på den amerikanska marknaden med produkter som valts ut bland över 150 diagnostiska tester som redan säljs globalt.

AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay kan detektera och särskilja totalt fem virus samtidigt, inklusive influensa A, influensa B, RSV A/B och tre målgener för COVID-19 (N-genen, S-genen och RdRP-genen) i ett enda test. Den lämpar sig också för masstester och kan rikta in sig på fler gener än konkurrenternas produkter. Den förväntas också spela en viktig roll i händelse av en ny pandemi genom att upptäcka olika luftvägssjukdomar och genetiska varianter som åter igen kan dyka upp i USA när landet lättar på riktlinjerna för förebyggande åtgärder efter den landsomfattande vaccineringen.

Ho Yi, Chef för försäljning och marknadsföring på Seegene sa, "För att utöka vår verksamhet på den amerikanska marknaden är det viktigt att arbeta nära ett globalt företag som Bio-Rad som har ett omfattande nätverk i regionen. Tillsammans med Seegenes avancerade teknik och Bio-Rads solida kundbas kommer de två företagen kunna bli ledande på den amerikanska marknaden." Han tillade att "affären förväntas fungera som en språngbräda för Seegene och för att få fotfäste på den amerikanska marknaden. Den bidrar också till att öka företagets intäkter och expandera verksamheten till andra länder framöver."

