Seegene underskriver aftale om at levere 4 millioner COVID-19-tests til Brasilien

Seegene underskriver en kontrakt med den brasilianske regering om levering af 4 millioner COVID-19-tests og tilhørende forbrugsmaterialer

"Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV", den optimale "twindemic" -test, der kanskelne mellem COVID-19 og Flu A/B

"Seegene er fuldt forberedt på at opfylde den globale efterspørgsel med deres stærke forsyningskæde og logistik"

SEOUL, Sydkorea, 23. februar 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik, meddelte i dag, at de har underskrevet en forsyningsaftale med Brasiliens sundhedsministerium om at levere fire millioner COVID-19-tests.

Siden januar 2022 har Brasilien kæmpet med en "twindemic", en hurtig stigning i både influenza A- og COVID-19-infektioner på grund af den hurtige spredning af Omikron-varianten. De er for nylig nået op på over 280.000 nye tilfælde af COVID-19 om dagen, hvilket er det højeste tal siden pandemien brød ud for første gang. Landet arbejder på at øge dereskarantænebestræbelser og opleveren stigende efterspørgsel efter COVID-19-tests.

Derfor vil Seegene levere en forsendelse på fire millioner Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-tests, der er i stand til at identificere luftvejsvirus, herunder COVID-19, Influenza A/B samt RSV i en enkelt test. Denne test forventes at være den optimale løsning til Brasilien, hvor de oplever en hurtig stigning i både COVID-19 og influenza A-tilfælde.

Ho Yi, chef for salg og markedsføring i Seegene, siger: "Seegene er i en unik position i forhold til at kunne reagere på det voksende globale behov for COVID-19- og influenzatest, og vi er fuldt ud parate til at levere globale løsninger til at hjælpe lande over hele verden i deres kampfor at få hverdagen tilbage."

Derudover har Seegene i sidste måned indført "Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay", en ny test, der er optimeret til massetestning. Denne test kan levere PCR-resultater på blot 60 minutter, så store laboratorier nemt kan opskalere deres testvolumen med op til tre gange uden yderligere instrumenter. Lanceringen af den nye test sker som en reaktion på den hurtige spredning af den seneste Omikron-variant på globalt plan. Den nye test forventes at være det optimale valg for store laboratorier, så de straks kan udvide testkapaciteten.

Om Seegene, Inc.

Seegene, Inc. blev grundlagt i Seoul, Sydkorea i 2000 og har datterselskaber i USA, Canada, Tyskland, Italien, Mexico, Brasilien, Colombia og Mellemøsten. Seegene, Inc. er en virksomhed inden for in vitro-diagnostik (IVD), der har forvandlet innovative teknologier til produkter gennem deres banebrydende F&U-aktiviteter. Seegene ejer deres oprindelige patentteknologi, herunder DPO™ (oligonukleotid med dobbelt priming) til amplifikation af flere targets; TOCE™ til påvisning af flere targets i en enkelt kanal; MuDT™, verdens første real-time PCR-teknologi, der giver individuelle Ct-værdier til flere targets i en enkelt kanal til kvantitative tests og mTOCE™-multiplex-teknologi til påvisning af mutationer. Med anvendelsen af disse avancerede teknologier til molekylær diagnostik i deres diagnostiske kits og andre værktøjer, har Seegene forbedret sensitiviteten, specificiteten og omfattede sygdomme pr. PCR-test (polymerase-kædereaktion) til hidtil usete niveauer, ved at tilbyde multiplex-PCR-produkter, der er rettet mod og kan påvise gener fra flere patogener samtidigt og nøjagtigt for hver fluorescenskanal. Dette reducerer i høj grad både testtid og omkostninger. Seegene sætter fortsat nye standarder inden for molekylærdiagnostik (MDx) med banebrydende innovationer.

