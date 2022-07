Seegene vil bane vejen for PCR-testning på lokale klinikker med EU-godkendt multiplex-test og fuldautomatiseret PCR-løsning

SEOUL, Sydkorea, 22. juli 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik (MDx), har opnået EU-godkendelse for deres Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-test, der er kompatibel med virksomhedens fuldt automatiserede "AIOS" (All-in-One System). Dette forventes at hjælpe små sygehuse, lokale klinikker og offentlige sundhedscentre med effektivt at identificere COVID-19, influenza A og B og respiratorisk syncytialvirus (RSV).

Syndromisk test for fire luftvejsvira

Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-testen kan påvise seks targets forbundet med de fire luftvejsvira. Disse targets omfatter tre forskellige COVID-19-gener (S, RdRp og N), der pålideligt kan identificere positive tilfælde, selv når der opstår nye varianter. Testen omfatter også to interne kontroller til sikring af korrekt prøvetagning og testvalidering. Produktet kan levere resultater inden for to timer, når det er uden ekstraktion, hvilket gør det både tids- og omkostningseffektivt.

"AIOS", det første fuldautomatiserede MDx-system med høj kapacitet inden for syndromisk testning

AIOS, der bliver frigivet i juli, understøtter "håndfrie" PCR-arbejdsgange – fra nukleinsyreekstraktion til PCR-opsætning, genamplifikation og resultatanalyse. Da AIOS er et fuldt automatiseret system (prøve ind – resultat ud), kan det betjenes af personer uden PCR-erfaring. AIOS er et praktisk og effektivt system, der er kompakt i størrelsen og har over 30 kompatible tests til syndromisk testning, i modsætning til de konventionelle automatiserede PCR-løsninger på markedet, der er større og har færre relevante tests, der kun påviser et til tre specifikke targets.

AIOS er verdens første fuldt automatiserede og "samlede" løsning, der er sammensat af uafhængige og aftagelige instrumenter, der er nødvendige for PCR, i modsætning til andre løsninger, der fungerer som en enkelt enhed. Dette gør AIOS praktisk at anvende og vedligeholde, og også godkendelsesprocedurer vil være lettere, da eksisterende instrumenter og tests kan anvendes. Sådanne funktioner forventes at tillade små sygehuse, lokale klinikker og offentlige sundhedscentre at integrere AIOS i deres arbejdsgange for PCR-tests, der tidligere har været begrænset på grund af manglende instrumenter eller specialister til at håndtere PCR-løsninger.

Sikker tilbagevenden til normale forhold med Seegenes 'In-life PCR'

Sundhedseksperter har advaret om en genopblussen af COVID-19 allerede til sommer – sammen med en stigning i antallet af influenza- og forkølelsestilfælde – i takt med, at immuniteten fra COVID-19-vacciner aftager, og virusforebyggende foranstaltninger lempes. Som reaktion på disse bekymringer lancerede Seegene for nylig initiativet "In-life PCR" , der med overkommelige priser og god tilgængelighed vil bidrage til rutinemæssig PCR-testning. Initiativet har til formål at påvise vira, især blandt asymptomatiske personer, så COVID-19-udbrud inddæmmes, og omfattende spredning bremses. Med Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-testen og AIOS ønsker Seegene at etablere et solidt grundlag for rutinetestning.

*Syndromisk testning henviser til processen, hvor targets rettes mod flere patogener, der giver lignende symptomer, ved hjælp af en enkelt test.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.