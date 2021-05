Seegenen Saksan tytäryhtiö tukee Takaisin kouluun -aloitetta COVID-19 testeillään

SEEGENE TUKEE SAKSAN PYRKIMYKSIÄ PALATA NORMAALITILAAN

SAKSAN TYTÄRYHTIÖ TARJOAA COVID-19-TESTEJÄ 734 000 OPPILAAN TESTAAMISEEN



SEOUL, South Korea, 25. toukokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), johtava molekyylidiagnostiikan yritys ilmoitti saksalaisen tytäryhtiönsä, Seegene Germany GmbH, osallistuvan hallituksen Takaisin kouluun -ohjelmaan ("Lolli-Test"), joka on ensimmäinen askel kohti normaalitilaan palaamista. Ohjelman mukaisesti Seegene Germany GmbH toimittaa laboratorioihin COVID-19-itestejä, joiden arvo on jopa 19,3 miljoonaa euroa, yhteistyössä liittohallituksen kanssa.

Sopimuksessa todetaan, että Seegene Germany GmbH toimittaa COVID-19-testejä laboratorioihin yhdeksän viikon ajan viikoittain, toukokuun alusta kesäloman alkamiseen asti. Diagnostiset testit lähetetään North Rhine-Westfalenin alueelle, ja niillä testataan 3764:n perus- ja erityiskoulujen yli 734 000 oppilasta..



Kolmea Seegenen COVID-19-testiä, 'AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay1', 'AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay2' ja 'AllplexTM SARS-CoV-2 Assay3' käytetään ohjelmassa.



'Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay' -testi havaitsee 10 eri kohdetta, mukaan lukien neljä koronavirusgeeniä (E-geeni, RdRP-geeni, N-geeni ja S-geeni) sekä viisi virusvarianttia, joiden alkuperä on selvitetty. Variantteihin kuuluvat B.1.1.7, B.1.351, P.1, ja B1.1.207. Brittivariantin ollessa yhä dominoiva COVID-19-virusvariantti, on odotettavissa, että ohjelmassa hyödynnetään pääasiassa variantteja havaitsevia diagnostiikkatestejä.



'Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay,' -testiä voidaan käyttää yhdessä 'Allplex™ RV Essential Assay' -testin kanssa, joka on 17 hengitystieinfektiota aiheuttavan viruksen seulomiseen tarkoitettu testi. Tämä on ihanteellinen tapa seuloa koronavirusgeenejä pandemian edelleen riehuessa tarttuvien virusvarianttien voimistuttua. Virusvariantteja diagnosoivalle testille on myönnetty maaliskuussa IVD-direktiivin mukainen CE-merkintä, ja testiä toimitettiin ensi kertaa Eurooppaan ja Chileen viime kuussa.



Muut diagnostiikkatestit, kuten 'Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay' -testi, joka on reaaliaikainen PCR-testi ja havaitsee sekä erottelee samanaikaisesti kahdeksan kohdegeeniä, mukaan lukien influenssa A:n, influenssa B:n, RSV-alatyypin A- ja B-kannat sekä kolme COVID-19-kohdegeeniä (S-, RdRP- ja N-geeni). Menetelmää voidaan hyödyntää tavallisen influenssaviruksen ja COVID-19 samankaltaisten oireiden (kuume ja yskä) erottamiseen.



Seegene-yhtiön 'AllplexTM SARS-CoV-2 Assay'-testi havaitsee jopa viisi kohdetta, mukaan lukien neljä koronavirusgeeniä (E-, RdRP-, N- ja S-geenit), sekä sisäisen kontrollin samassa reaktioputkessa. Näinmahdollistaen tarkan tuloksen, ja maksimoiden näytteenottokapasiteetin laajassa testauksessa. Tämänkaltainen diagnostiikkatesti on tärkeä koronavirustestauksessa, erityisesti uusien virusvarianttien ilmaantuessa ympäri maailmaa.



Ho Yin, Seegenen myynti- ja markkinointijohtajan mukaan yhtiö haluaa tukea Saksan hallitusta normaalitilaan palaamisessa, aloittaen kouluista. Hän lisää, että toivovansa Saksassa toimivan ohjelman olevan esimerkki muille kansantalouksille ympäri maailmaa ja että Seegene aikoo jatkaa hallitusten tukemista COVID-19-pandemiasta palautumisessa.



