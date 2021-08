Seegenen vuoden 2021 K2:n tulos osoittaa liikevaihdon kasvaneen 11 % edellisvuoteen verrattuna

- Toiselle neljännekselle on kirjattu 303,7 miljardin KRW:n (269,1 miljoonan dollarin) liikevaihto, mikä on 11 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna

- Vuoden 2021 1H:n liikevaihto 655,5 miljardia KRW:tä (580,8 miljoonaa dollaria), 58 prosentin kasvu perustuen tilivuoden 2020 kokonaismyyntiin

- Toisella puoliskolla odotetaan suosiollisia markkinaolosuhteita COVID-19-testien kysynnän kasvaessa Delta-variantin nopean leviämisen takia

SOUL, Etelä-Korea, 24. elokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), johtava molekyylidiagnostikkaan erikoistunut bioteknologiayritys ilmoitti tänään taloudelliset tuloksensa toiselle vuosineljännekselle, joka päättyi 30. kesäkuuta 2021.

Seegene ilmoitti 303,7 miljardin KRW:n (269,1 miljoonan dollarin) kokonaismyynnin, mikä on 11 % korkeampi kuin samalla kaudella edellisvuonna. Liikevoitto laski hieman edellisvuoteen verrattuna 144,2 miljardiin KRW:hen (127,8 miljoonaan dollariin), koska yritys on omaksunut erilaisia pitkän tähtäimen kasvustrategioita, mukaan lukien sijoittaminen T&K:hon ja osaavien, molekyylidiagnostikkaan erikoistuneiden työntekijöiden palkkaaminen. Seegene käyttikin 33,2 miljardia KRW:tä (29,4 miljoonaa dollaria) T&K:hon jo yksinomaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, mikä ylittää edellisvuoden 26,2 miljardin KRW:n (23,2 miljoonan dollarin) T&K-kokonaiskustannukset. Lisäksi työntekijöiden määrä oli 1008 kesäkuussa 2021, mikä on 42 % enemmän kuin vuoden 2020 lopussa.

Yritys kuitenkin ilmoitti liikevaihdon kasvaneen konkreettisesti vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 655,5 miljardiin KRW:hen (580,8 miljoonaan dollarin), mikä merkitsee 84 prosentin kasvua vuoden 2020 ensimmäiseltä puoliskolta ja 58 %:n nousua vuoden 2020 vuosittaisesta liikevaihdosta. Vaikka yrityksen myynnit kasvoivat toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, ne laskivat 14 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Seegenen johto kertoi, että tämä lievä lasku johtuu suurelta osin yrityksen hintakäytännöstä, joka otettiin käyttöön osana strategiaa kasvattaa kansainvälistä markkinaosuutta. Lisäksi Euroopan valtiot ovat äskettäin tehostaneet rokoteohjelmaansa, ja tämä on saattanut vaikuttaa pieneen laskuun liikevaihdossa.

Yrityksen toisen vuosipuoliskon näkymät vaikuttavat suhteellisen lupaavilta. COVID-19-testipakkausten kysyntä kasvaa yrityksen hinnoittelukäytännön ja helposti tarttuvien COVID-19-varianttien, kuten Deltan, leviämisen vuoksi. Lisäksi muiden kuin COVID-diagnoosireagenssien ja muiden instrumenttien myynti kasvaa jatkuvasti, joten yrityksen taloudelliset tulokset ovat todennäköisesti suosiolliset 2021 loppuvuodelle.

"Vaikka pandemia on edelleen suhteellisen arvaamaton, on erittäin tärkeää tehdä seulontatestejä viruksen muuttuessa. Monipuoliset reagenssimme kykenevät tunnistamaan pääasialliset COVID-19-variantit yhdellä testillä, ja lisäksi niiden hinta on kilpailukykyinen", sanoi Myungkun Kim, Seegenen vanhempi toimitusjohtaja IR- ja PR osastolta. "Lisäksi laajentaessamme markkinoitamme tutkimattomille alueille, kuten Aasian ja Latinalaisen-Amerikan maihin, kykenemme tuottamaan arvokkaampia tuloksia kansainvälisellä areenalla", hän lisäsi.

