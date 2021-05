Seegenes datterselskab i Tyskland støtter tilbage-til-skolen-initiativet med virksomhedens COVID-19-tests

SEEGENE STØTTER TYSKLAND I LANDETS ANSTRENGELSER FOR AT VENDE TILBAGE TIL NORMALE TILSTANDE

DET TYSKE DATTERSELSKAB SKAL LEVERE NOK COVID-19-DIAGNOSTISKE TESTS TIL AT TESTE 734.000 ELEVER

SEOUL, South Korea, 20. maj 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), en førende virksomhed inden for molekylær diagnostik meddeler, at virksomhedens tyske datterselskab, Seegene Germany GmbH, deltager i regeringens tilbage-til skole-program kaldet "Lolli-Test," starten på at få folks liv tilbage til normale tilstande. Under programmet vil Seegene Germany GmbH i samarbejde med den tyske føderale regering levere COVID-19-diagnostiske tests til laboratorier til en værdi af op til 19,3 millioner euro.

Aftalen indebærer, at Seegene Germany GmbH skal levere COVID-19-diagnostiske tests til laboratorier ugentligt i ni uger begyndende i maj og indtil begyndelsen af skolernes sommerferie.De diagnostiske tests vil blive sendt til delstaten Nordrhein-Westfalen, hvor de skal bruges til at teste over 734.000 elever på 3764 grundskoler og specialskoler.

Tre af Seegenes COVID-19-diagnostiske tests, 'AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay1' 'AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay2' og 'AllplexTM SARS-CoV-2 Assay3' vil blive anvendt til programmet.

'Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay' kan påvise i alt 10 targets inkl. fire coronavirusgener (E-genet, RdRP-genet, N-genet og S-genet) samt fem definerede virusvarianter. Disse varianter inkluderer B.1.1.7, B.1.351, P.1 og B1.1.207. Da den britiske variant stadig rapporteres som værende den mest dominerende af COVID-19-varianterne, forventes det i vid udstrækning, at den diagnostiske varianttestprimært vil blive anvendt til programmet.

"Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" kan også bruges sammen med "Allplex™ RV Essential Assay", en ét-trins analyse til screening for i alt 17 targetvira, der kan forårsage luftvejsinfektioner. Det er en velegnet metode til screening af coronavirusgener, da pandemien stadig hærger og nu er præget af en række smitsomme varianter. Den variantdiagnostiske test blev CE-IVD-mærket i marts og blev først eksporteret til europæiske lande og Chile i sidste måned.

Af øvrige diagnostiske tests er 'Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay' en PCR-analyse i realtid, som på samme tid kan påvise og skelne mellem otte targetgener, herunderinfluenza A, influenza B, RSV A/B og tre forskellige COVID-19-targetgener (S-genet, RdRP-genet og N-genet). Multiplex-analysen kan bruges til at skelne, om en person haralmindelig influenza eller COVID-19, da begge giver identiske symptomer som feber og hoste.

Seegenes 'AllplexTM SARS-CoV-2 Assay' kan påvise i alt fem targets, herunder fire coronavirusgener (E-genet, RdRP-genet, N-genet og S-genet) og en ekstern kontrol (kontrol af hele processen i et enkelt reagensglas sikrer nøjagtige resultater og maksimerer kapaciteten for testning af store mængder). En sådan diagnostisk test er vigtig for at kunne påviseeksistensen af coronavirus nøjagtigt, især nu hvor nye varianter fortsætter med at dukke op verden over.

Ho Yi, Chief Sales og Marketing Officer hos Seegene, siger, at virksomheden gennem dette program håber at kunne tilbyde fuld støtte til den tyske regerings bestræbelserfor at kunne vende tilbage til normale tilstande, begyndende med skolerne. Han tilføjer, at det tyske projekt vil blive en model for andre lande verden over, og at Seegene vil hjælpe regeringer med at vende tilbage til livet, som det var før COVID-19.

