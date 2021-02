Seeing Machines et ams s'associent pour développer un éclairage VCSEL optimisé pour les systèmes de surveillance de l'intérieur des habitacles

CANBERRA, Australie, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, la société de technologie avancée de vision par ordinateur qui conçoit des systèmes de surveillance des opérateurs à l'aide de l'IA pour améliorer la sécurité des transports, annonce les résultats d'un partenariat en cours avec ams, un fournisseur mondial de premier plan de solutions de capteurs à haute performance, pour affiner et optimiser les solutions d'éclairage infrarouge pour la surveillance intérieure.

ams est reconnue mondialement comme un fournisseur principal de diodes laser à cavité verticale émettant par la surface (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL), une technologie d'éclairage actif présente dans les smartphones actuels. Les dispositifs VCSEL devraient apparaître dans de nombreux futurs intérieurs de véhicules où ils sont capables de fournir des impulsions hautement contrôlées d'énergie infrarouge nécessaires aux solutions de sécurité pour la surveillance de l'habitacle. Ces dispositifs présentent un avantage inhérent par rapport aux diodes électroluminescentes (DEL) en raison de leur spectre d'émission à bande étroite qui est également très résistant au changement de température. Cela permet une immunité plus sélective à la lumière du soleil, réduisant la puissance globale du système d'éclairage tout en améliorant la capacité des caméras à fonctionner avec des lunettes et des lunettes de soleil.

Cependant, les VCSEL restent une technologie émergente pour les utilisations dans le domaine de l'automobile où la caractérisation pour différents cas est encore en cours. En collaboration avec les ingénieurs en optique de Seeing Machines, ams a pu mettre au point son composant VCSEL de nouvelle génération (TARA2000-AUT) pour l'éclairage intérieur automobile à haute température. Seeing Machines a fourni un retour d'information essentiel sur la conception des exigences de traitement des impulsions infrarouges, ce qui a permis d'adapter idéalement le dispositif aux optiques optimisées du système de caméra de Seeing Machines.

John Noble, vice-précident de l'innovation chez Seeing Machines a commenté : « Seeing Machines évalue la technologie d'éclairage VCSEL depuis plus de trois ans dans nos laboratoires, en explorant les efficacités des dispositifs candidats pour l'éclairage de l'intérieur des cabines. Notre compréhension détaillée des avantages et des inconvénients techniques de la technologie VCSEL a progressé, notamment en ce qui concerne les caractéristiques d'efficacité thermique, ce qui constitue toujours un défi majeur pour l'intérieur des véhicules. Nous avons travaillé avec plusieurs fournisseurs et nous recommandons les VCSEL d'ams à nos clients ».

Bétina Bebey, chef de produit pour les éclairages High-Power Flood Illuminators chez ams, a ajouté :

« Le partenariat avec Seeing Machines démontre la valeur accrue que la technologie VCSEL apporte aux systèmes de surveillance des conducteurs optiques par rapport aux technologies d'éclairage établies. En mettant cette technologie en commun, ams et Seeing Machines espèrent obtenir des informations précieuses et amener nos clients dans les solutions d'environnement automobile exigeantes pour rendre la conduite plus sûre et plus confortable ».

Demandes des médias : Seeing Machines – Sophie Nicoll, [email protected], +61 419 149 683

À propos de Seeing Machines (LSE : SEE)

Seeing Machines Ltd. est un leader dans le domaine de la technologie de surveillance basée sur la vision qui permet aux machines de voir, de comprendre et d'aider les gens. Le portefeuille technologique de Seeing Machines comprend des algorithmes d'IA, des traitements et des optiques intégrés, des produits d'alimentation qui doivent fournir une compréhension fiable en temps réel des conducteurs de véhicules. La technologie assure la mesure essentielle de l'endroit où un conducteur regarde, jusqu'à la classification de son état cognitif en fonction du risque d'accident. La mesure fiable de « l'état du conducteur » est l'objectif final de la technologie des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS). Seeing Machines développe la technologie DMS pour assurer la sécurité de la conduite dans les secteurs de l'automobile, des flottes commerciales, du tout-terrain et de l'aviation. Fondée en 2000 et basée en Australie, la société possède des bureaux en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Asie, et fournit des solutions technologiques et des services aux leaders de l'industrie dans chaque marché vertical. www.seeingmachines.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1247670/Seeing_Machines_Logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.seeingmachines.com



SOURCE Seeing Machines Limited