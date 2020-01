Seeing Machines s'associe à Qualcomm pour délivrer des technologies SSC

LAS VEGAS, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines et Qualcomm Technologies, Inc. ont annoncé aujourd'hui leur collaboration visant à délivrer des systèmes de surveillance du conducteur (SSC) optimisés sur les plateformes d'infodivertissement haut de gamme pour le marché automobile mondial.

En vue d'offrir une sécurité accrue, les constructeurs automobiles s'orientent vers les SSC pour garantir l'attention du conducteur sur la route. Parmi les défis significatifs auxquels sont confrontés les FEO automobiles figure l'intégration de la fonction de traitement du SSC à plusieurs emplacements physiques au sein de l'automobile. L'infodivertissement constitue un domaine qui émerge en tant que point d'intégration critique.

Seeing Machines, leader du secteur des technologies SSC alimentées par l'IA, et Qualcomm Technologies, filiale de Qualcomm Incorporated, collaborent pour optimiser la plateforme technologique de surveillance du conducteur de Seeing Machines pour l'architecture de plateforme autonome Snapdragon, ainsi que pour son matériel d'accélération très performant.

Seeing Machines et Qualcomm Technologies travaillent en étroite collaboration autour d'une mise en œuvre optimisée de la solution SSC de Seeing Machines en faveur d'un constructeur automobile mondial de prestige. La technologie est évolutive sur différents niveaux de systèmes d'habitacle utilisant les blocs informatiques hétérogènes efficients des plateformes Snapdragon, et Seeing Machines et Qualcomm Technologies entendent soutenir plus largement cette solution intégrée dans le secteur automobile.

Nick DiFiore, vice-président principal du segment automobile chez Seeing Machines a commenté : « À l'heure où les exigences en matière de technologies SSC se démocratisent, et où les FEO les déploient sur davantage de véhicules de leur gamme pour répondre aux exigences réglementaires mondiales telles que l'Euro NCAP, il est très important pour Seeing Machines d'exécuter des solutions robustes tout en fournissant aux FEO des options d'intégration au niveau des systèmes. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Qualcomm Technologies pour délivrer cette solution d'infodivertissement intégrée, optimisée et rentable à nos clients FEO communs. »

Anshuman Saxena, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies a déclaré : « Notre mission consiste à fournir aux constructeurs automobiles des solutions globales qui offrent des expériences embarquées immersives, en répondant aux complexités liées à l'intégration de multiples domaines dans les habitacles numériques. Nous considérons qu'une solution de surveillance du conducteur embarquée et efficace est cruciale pour les systèmes prédictifs de sécurité. Au travers de nos travaux aux côtés de Seeing Machines visant à intégrer de manière efficiente les SSC, nous promouvons une solution rationalisée et optimale pour les constructeurs automobiles. »

À propos de Seeing Machines (LSE : SEE), société mondiale créé en 2000 et basée en Australie, est un leader du secteur des technologies de surveillance basées sur la vision, qui permet aux machines de voir, de comprendre et d'aider les individus. La gamme technologique de Seeing Machines, composée d'algorithmes d'IA, de solutions de traitement intégré et d'optique, alimente des produits qui nécessitent de délivrer une compréhension en temps réel fiable des opérateurs de véhicules. La technologie couvre l'évaluation indispensable de la direction vers laquelle regarde le conducteur, jusqu'à la classification de son état cognitif appliquée au risque d'accident. L'évaluation fiable de l'« état du conducteur » est l'objectif ultime de la technologie relative aux systèmes de surveillance du conducteur (SSC). Seeing Machines développe des technologies SSC visant à encourager la sécurité pour les secteurs de l'automobile, des flottes commerciales, du tout-terrain et de l'aviation. La société possède des bureaux en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Asie, et délivre des solutions et services technologiques aux leaders sectoriels de chaque segment de marché. www.seeingmachines.com

