Seeing Machines wprowadza system nadzoru nad pomocniczymi kierowcami Guardian w niezależnych pojazdach badawczych

CANBERRA, Australia, 12 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Seeing Machines Limited (AIM: SEE), zwana dalej Seeing Machines lub firmą, przedsiębiorstwo zaawansowanego widzenia komputerowego, która projektuje systemy monitorowania sterowania wykorzystujące sztuczną inteligencją w celu poprawy bezpieczeństwa transportu wprowadziła na rynek system monitorowania sterowania do montowania wstecznego w pojazdach autonomicznych w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie wynikające z poszerzenia zastosowań półautonomicznych i autonomicznych pojazdów badawczych.