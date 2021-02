- Seeing Machines y ams se asocian para desarrollar iluminación optimizada VCSEL para sistemas de control de interior de cabina

CANBERRA, Australia, 18 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, la empresa de tecnología de visión artificial avanzada que diseña sistemas de control de operadores impulsados por IA para mejorar la seguridad del transporte, ha anunciado los resultados de una asociación en marcha junto a ams, principal proveedor mundial de soluciones de sensor de elevado rendimiento, para redefinir y optimizar las soluciones de iluminación de infra-rojos para control de interiores.

ams es reconocido a nivel global como proveedor líder de dispositivos láser de emisores de superficie de cavidad vertical (VCSEL), una tecnología de iluminación activa que se utiliza en la actualidad en los teléfonos inteligentes. Se prevé que los dispositivos VCSEL se vayan a utilizar en muchos interiores de automóviles del futuro, en los que van a podrán entregar pulsos de energía infrarroja controlados que son necesarios para soluciones de seguridad de supervisión de interiores. Los dispositivos presentan una ventaja integrada frente a los diodos emisores de luz (LED) ya que su espectro de emisión de banda estrecha es completamente inmune frente a la variación de temperatura. Con ello se logra una inmunidad a la luz solar más selectiva, rebajando con esto la potencia general del sistema de iluminación y mejorando la capacidad de las cámaras con el fin de poder utilizarse mediante el uso de gafas y gafas de sol.

A pesar de ello, los VCSEL siguen siendo una tecnología emergente para su utilización en aplicaciones de automoción, en las que la caracterización para diferentes casos de uso está en marcha todavía. Gracias al trabajo de los ingenieros ópticos de Seeing Machines, ams llevó a cabo su ajuste de componente VCSEL de próxima generación (TARA2000-AUT) para la iluminación interior de automoción de elevada temperatura. En concreto, Seeing Machines ha proporcionado los comentarios de diseño vitales acerca de los requisitos de uso de pulsos infrarrojos, permitiendo que el dispositivo se adapte de forma ideal a la óptica del sistema de cámara que se ha optimizado a través de Seeing Machines.

John Noble, vicepresidente senior de innovación de Seeing Machines, explicó: "Seeing Machines lleva evaluando la tecnología de iluminación de VCSEL desde hace más de tres años en nuestros laboratorios, explorando la eficacia d ellos dispositivos candidatos para la iluminación de los interiores de cabina. Nuestro conocimiento detallado de los pros y contras técnicos de la tecnología de VCSEL ha progresado, sobre todo en lo que respecta a las características de eficacia térmica, que son siempre un reto considerable para los interiores de vehículos. Hemos trabajado con varios proveedores y recomendamos ams VCSELs para nuestros clientes".

Bétina Bebey, responsable de productos High-Power Flood Illuminators de ams, añadió:

"La asociación con Seeing Machines demuestra el aumento del valor que la tecnología VCSEL lleva a los sistemas de control de conducción óptica en comparación con las tecnologías de iluminación establecidas. Al poner en marcha esta tecnología de forma conjunta, ams y Seeing Machines esperan ganar una visión valiosa y unir a nuestros clientes dentro de las soluciones de entornos de automoción exigentes para hacer que la conducción sea más segura y más cómoda".

Acerca de Seeing Machines (LSE: SEE)

Seeing Machines Ltd., es un líder de la industria en tecnología de control basada en la visión que permite a las máquinas ver, entender y ayudar a las personas. La cartera tecnológica de algoritmos de IA de Seeing Machines, procesamiento integrado y óptica, productos de potencia que necesitan ofrecer una comprensión confiable en tiempo real de los operadores de vehículos. La tecnología abarca la medición crítica de dónde está mirando un conductor, a través de la clasificación de su estado cognitivo, ya que se aplica al riesgo de accidente. La medición fiable del "estado del conductor" es el objetivo final de la tecnología de sistemas de supervisión del conductor (DMS). Seeing Machines desarrolla tecnología DMS para impulsar la seguridad para la automoción, la flota comercial, la carretera y la aviación. Fundada en 2000 y con sede en Australia, la compañía tiene oficinas en Australia, Estados Unidos, Europa y Asia, y suministra soluciones y servicios tecnológicos a los líderes de la industria en cada mercado vertical. www.seeingmachines.com

