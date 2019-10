Seequent amplia portfólio de soluções com o GeoStudio, software de análise geotécnica da GEOSLOPE

As soluções tecnológicas de geociência combinadas melhoram os fluxos de trabalho gerais de engenharia e design para ajudar os engenheiros a resolver os desafios de solo, energia e meio ambiente.

CHRISTCHURCH, Nova Zelândia, 7 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Seequent, líder mundial no desenvolvimento de tecnologias colaborativas, de análise de geociências e modelagem, anunciou hoje que a GEOSLOPE – uma empresa com sede no Canadá que cria um software integrado de análise geotécnica – é agora parte da Seequent, oferecendo soluções tecnológicas inovadoras adicionais em geociências.

A GEOSLOPE é reconhecida em todo o mundo pelos engenheiros geotécnicos que utilizam a suíte GeoStudio para o design, análise e tomada de decisões. A suíte GeoStudio inclui produtos para modelagem de estabilidade de taludes, deformação, transferência de calor e fluxo de águas subterrâneas no solo e na rocha. Os produtos são utilizados em mais de 100 países para analisar projetos de infraestrutura, inclusive barragens e diques, paredes e taludes reforçados, minas a céu aberto e transporte.

Shaun Maloney, diretor executivo da Seequent, disse: "Damos as boas-vindas à equipe da GEOSLOPE à família Seequent. Juntos, estamos melhor equipados para cumprir o nosso compromisso de ajudar a mitigar e resolver alguns dos maiores desafios energéticos, de engenharia civil e ambiental do mundo".

O presidente da GEOSLOPE, Paul Grunau, disse: "Ao longo dos anos, investimos no crescimento da empresa a longo prazo para desenvolver um conjunto de soluções de classe mundial para engenheiros geotécnicos. Essa união com a Seequent é uma oportunidade para uma maior integração da análise geotécnica no fluxo de trabalho geral de design e engenharia, permitindo, portanto, que nossos clientes analisem com mais eficácia seus problemas e tenham resultados melhores."

Daniel Wallace, diretor geral da Seequent, engenheiro civil e ambiental, disse: "A Seequent e a GEOSLOPE têm a mesma visão em relação a clientes e partes interessadas para tomar decisões melhores sobre o nosso patrimônio de infraestrutura e o ambiente natural em que vivemos e onde fazemos construções. Estamos entusiasmados em continuar trabalhando como uma equipe para concretizar essa visão comum que promoveu a nossa união".

A equipe da GEOSLOPE continuará sendo liderada por Paul Grunau e manterá sua presença em Calgary.

Sobre a Seequent

A Seequent é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias poderosas colaborativas, de análise de geociências e modelagem para entender as soluções de design de engenharia. Nossas soluções permitem que as pessoas analisem dados complexos, gerenciem riscos e tomem decisões melhores ao enfrentar desafios relacionados ao solo, meio ambiente e energia.

O software da Seequent é utilizado em projetos de grande escala em nível mundial, incluindo a construção de túneis rodoviários e ferroviários, a detecção e gestão de águas subterrâneas, a exploração geotérmica, o mapeamento de infraestruturas submarinas, a avaliação de recursos e o armazenamento subterrâneo de combustível nuclear gasto.

A presença global da Seequent inclui a sua sede em Christchurch e centros de P&D em Christchurch e no Canadá, com uma rede de escritórios na Ásia-Pacífico, África, América do Sul, América do Norte e Europa, atendendo a empresas e clientes com soluções de subsuperfície que se destacam em mais de 100 países. Para obter mais informações, visite www.seequent.com ou siga a Seequent no LinkedIn ou Twitter.

Sobre a GEOSLOPE

A GEOSLOPE International Ltd. tem sede em Calgary e desenvolve, comercializa, e fornece suporte à suíte do software GeoStudio para análise de modelagem geotécnica e geoambiental.

O GeoStudio é usado por engenheiros, pesquisadores e órgãos reguladores em mais de 100 países para o design, análise e tomada de decisão para vários desafios geotécnicos em vários setores.

A ampla gama de casos de uso de engenharia para o GeoStudio inclui a análise rápida de barragens e diques, escavações e minas a céu aberto para histórico de tensões e falhas nos taludes, análise de fluxo de águas subterrâneas, proteção ambiental e modelagem para projetos de infraestrutura em grande escala. Para obter mais informações, visite www.geoslope.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/783203/Seequent_Logo.jpg

Consultas da mídia e informações adicionais:

Clare Bisso – Diretora de comunicação da Seequent

+64-21-318-596

clare.bisso@seequent.com

Sandra Lukey – Shine Group (PR para a Seequent)

+64-21-2262-858

sandra@shinegroup.co.nz

FONTE Seequent

Related Links

https://www.seequent.com



SOURCE Seequent