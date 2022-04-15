Сегодня начинается 131-я сессия Кантонской ярмарки

Официальный представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing) отметил, что проведение 131-й Кантонской ярмарки отражает постоянные усилия и уверенность Китая в том, что он продолжит следовать политике открытости и укрепления международного сотрудничества, и способствует поддержанию стабильности промышленных и логистических цепочек, а также международному торговому сотрудничеству и восстановлению мировой экономики.

В этом 10-дневном мероприятии примут участие около 25 500 отечественных и зарубежных экспонентов, которые бесплатно будут представлены на 50 выставочных площадках в 16 категориях, включая 402 международных предприятия из 32 стран и регионов в Международном павильоне.

131-я Кантонская ярмарка стремится к улучшению всех аспектов качества обслуживания покупателей за счет целенаправленных мер. Официальный сайт Ярмарки обновлен, его конфигурация оптимизирована в целях повышения скорости доступа из-за границы и точности поиска. Экспоненты и экспозиции также обновлены, добавлены теги для облегчения распознавания специализированных, высокотехнологичных или зарекомендовавших себя китайских брендов, а также экологически чистых или интеллектуальных продуктов.

Будет проведен ряд мероприятий, на которых покупатели получат доступ к возможностям для развития бизнеса. На более чем 100 презентациях будут представлены новые товары, технологии, бренды и услуги из самых передовых разработок китайских производителей. Покупатели также могут участвовать в десяти тематических онлайн-форумах по таким актуальным темам, как двойная циркуляция, ВРЭП и «двойной углерод», чтобы помочь компаниям лучше понять суть рынка. Наряду с повышением статуса главной награды Кантонской ярмарки — Canton Fair Design Awards — посетители получат возможность персонализированного обслуживания при совершении покупок.

Кроме того, благодаря сотрудничеству 170 партнеров по всему миру, включая 14 новых партнерств с промышленными и коммерческими учреждениями из инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) и стран-членов ВРЭП, таких как Вьетнам, Лаос, Кувейт и Ирак, ярмарка положила начало ряду мероприятий по установлению контактов и продвижению продукции по секторам.

Зарегистрируйтесь на сайте https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email, чтобы получить больше возможностей для развития бизнеса.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1797846/image_1.jpg

SOURCE Canton Fair