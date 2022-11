Según City Nation Place Marca País Esencial Costa Rica premiada como la mejor del mundo en la categoría de mejor uso de diseño 2022

Se premia el mejor uso de diseño de una marca aplicado al pasaporte biométrico costarricense implementado en el 2021

LONDRES, 11 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La reciente edición de los galardones de City Nation Place 2022– foro internacional que celebra y destaca el trabajo de marcas país en temas como comunicación, mercadeo y redes sociales a nivel global – reconoció a la marca país Esencial Costa Rica como ganadora en la categoría "Best use of Design".

En la categoría de mejor uso del diseño, el proyecto que obtuvo la máxima calificación de este foro internacional fue el desarrollo del pasaporte biométrico de Costa Rica realizado en el 2021. En esta categoría, Esencial Costa Rica estuvo nominada junto a otras marcas como Australia, India, Escocia y el distrito Tower Hamlets de Londres, Inglaterra.

El diseño del nuevo pasaporte -que entró en vigencia en nuestro país durante este 2022- incorpora tecnología con datos biométricos de la persona como características de su rostro, huellas dactilares e información personal. Además, la esencia de Costa Rica está impregnada en cada una de sus páginas, ya que fue diseñado -por primera vez- por manos costarricenses y se ejecutó sobre cuatro ejes representativos de la identidad nacional que se pueden observar en sus páginas internas:

Biodiversidad: se refleja en "un paraíso bajo el agua" inspirado en la lsla del Coco destaca elementos como el tiburón martillo, olas, tortugas, corales, mariposas y osos perezosos.

Energías renovables: incorpora la zona del Volcán Arenal que fue escogida para resaltar la riqueza del país en energías renovables, ya que genera energía geotérmica, eólica e hidroeléctrica, además se complementó con la imagen animales de la zona.

Educación y paz: muestra nuestra trayectoria de paz mediante la imagen del Acta y la Antorcha de Independencia, y la importancia que tiene la educación para los costarricenses, de ahí la imagen libros, escuelas y por supuesto el " Pura Vida " que nos caracteriza.

" que nos caracteriza. Talento: resalta la esencia de los costarricenses que son talentosos por naturaleza ejemplificado por la carreta, esferas precolombinas, esculturas, máscaras boruca, marimba, calipso e incluso el autóctono swing criollo.

"Aparte de ser una innovación tecnológica muy importante, el pasaporte biométrico representa un esfuerzo interinstitucional realizado en conjunto con la Dirección de Migración y Extranjería que muestra al mundo la esencia de nuestro país a través de un moderno diseño, basado en cuatro ejes que son fundamentales para el posicionamiento internacional de Costa Rica. En sus páginas le contamos al mundo que somos el hogar del 6,5% de la biodiversidad mundial, que utilizamos 99% de energía renovable, que destinamos un 8% del PIB en educación y que nuestro talento está presente en cada persona que aporta al país desde distintos frentes¨. indico el gerente de PROCOMER y presidente del Comité Interinstitucional de Marca País, Pedro Beirute.

"Estamos muy orgullosos de haber obtenido el primer lugar en esta categoría de City Nation Place y que la solicitud de pasaportes haya aumentado un 400% solo en este año; este reconocimiento nos compromete a seguir trabajando para presentarle al mundo la calidad de nuestros productos y servicios", afirmó el señor Beirute,

Por su parte, Jorge Sequeira, director general de CINDE indico que "estamos orgullosos del camino recorrido y el aporte que ha dado Esencial Costa Rica al posicionamiento de nuestro país en sectores claves para el desarrollo y la economía costarricense"

Además, la marca Esencial Costa Rica obtuvo la nominación entre las marcas finalistas mas destacadas al Mejor Uso de Datos por el proyecto "Integración de datos para la medición del desempeño de la Marca País". En esta categoría, Esencial Costa Rica compartió la nominación con Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Denver (Estados Unidos), Houston (Estados Unidos), Indiana (Estados Unidos), Long Island (Estados Unidos) y la Isla de Madeira (Portugal).

