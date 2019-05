Según una encuesta de Beko, el 80% de los niños comería más sano si supieran que sus héroes también lo hacen

Cuando se les pidió el motive por el que se alimentaban de forma saludable, más de las dos terceras partes de los 18 países indicó que lo hacía porque sabía que era bueno para ellos. El 80%1 de los niños indicaron que estarían más interesados en tomar alimentos saludables si supieran que su héroe también se alimentaba de forma saludable.

Más del 70%2 de los niños podrían identificar el número de jugadores en un equipo de fútbol profesional, pero solo la quinta parte3 conocía las porciones recomendadas de frutas y verduras que deberían comer cada día. Los niños de Francia y Reino Unido establecieron un ejemplo increíble para sus similares mundiales, con un 78% y 68% de los niños respondiendo correctamente en comparación con los de Estados Unidos (16%), Brasil (11%), Rusia (9%) y China (3%).

Beko sabe que los niños podrían necesitar una mano de ayuda de sus héroes para ampliar su conocimiento entorno a la alimentación saludable La campaña de Beko denominada 'Eat Like A Pro' tiene sus raíces en la inspiración de los niños para que coman como sus héroes. Al compartir las recetas saludables favoritas de los jugadores del FC Barcelona de forma online, Beko espera que las familias de todo el mundo tengan inspiración para recrear en casa los alimentos.4

La iniciativa 'Eat Like A Pro', en asociación con UNICEF y la Barça Foundation, se lanzó con el fin de ayudar a prevenir la obesidad infantil en todo el mundo. Tras recibir el apoyo de los héroes del FC Barcelona en una revolucionaria campaña online, Beko donó 1 millón de euros para fundar seis programas de UNICEF dirigidos a 500.000 niños.

Beko ha lanzado la encuesta mundial junto a un video en el que se muestra a la estrella del FC Barcelona y embajador mundial de Eat Like A Pro, Gerard Piqué, quien sorprendió a un grupo de niños de escuela para ponerlos a prueba sobre su conocimiento del fútbol y los alimentos, además de inspirarlos al mostrar sus propios hábitos saludables.

A pesar de que 7 de cada 105 niños admitieron que les gustaría más aprender alguna nueva habilidad de fútbol en lugar de aprender acerca de la comida saludable, Beko está determinada a promulgar un cambio positivo e instar a los niños a fijarse en los héroes de fútbol del FC Barcelona acerca de este tema.

Zeynep Yalim Uzun, responsable de marketing de Beko, comentó: "A través de nuestras asociaciones con el FC Barcelona, la Barça Foundation y UNICEF, hemos desarrollado una campaña que hace frente a un tema mundial serio, una con la que pensamos se podría conseguir una diferencia. Los descubrimientos de este estudio confirman el trabajo que hace falta hacer para ayudar a prevenir la obesidad en los niños, pero demuestra también que Eat Like A Pro puede desarrollar un papel clave para ayudar a las familias e inspirar a los niños en todo el mundo a llevar vidas más saludables".

Roland Kupka, asesor senior de nutrición en UNICEF global, comentó: "UNICEF se preocupa acerca del aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad en niños de todo el mundo. Promocionando una alimentación saludable en los niños para invertir esta preocupante tendencia s de una importancia vital. Nuestra asociación con Beko y el FC Barcelona es parte de la estrategia de UNICEF para hacer que los estilos de vida activos y la alimentación saludable sean una norma entre los niños y adolescente de todo el mundo".

El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, añadió: "Cuando era joven, no estaba muy interesado en los hábitos de alimentación saludables, solo me preocupaba el fútbol, pero eso cambió cuando pasé a formar parte del Barça y comencé a aprender con los nutricionistas del equipo. Es fantástico ver la pasión por un juego bonito entre los niños en todo el mundo, y saber que tanto yo como mis compañeros de equipo les inspiramos es algo fantástico. Tenemos un papel importante para inspirar a los niños a comer de forma saludable, estoy muy contento de haber conseguido hacerlo a través de la campaña de Beko llamada Eat Like A Pro".

Si desea descubrir más visite www.beko.com/eatlikeapro.

Referencias:

1 80% de 13.500 niños encuestados

2 72% de 13.500 niños encuestados

3 21% de 13.500 niños encuestados

4 www.beko.com/eatlikeapro

5 71% de 13.500 niños encuestados

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/888538/Pique_Global_Ambassador.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/888539/Pique_Eat_Like_a_Pro.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/888554/Beko_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888537/Beko_Logo.jpg

Related Links

http://www.eatlikeaprobybeko.com/eatlikeapro-en/



SOURCE Beko