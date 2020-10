Según una nueva encuesta de YPO, para los altos ejecutivos el panorama empresarial global es cada vez más variado en comparación con marzo y casi todos coinciden en que los recientes ajustes en las empresas tendrán beneficios a largo plazo

NUEVA YORK, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Casi la mitad de los altos ejecutivos de 100 países anunció un panorama empresarial significativamente más negativo que el del 1 de marzo de 2020, de acuerdo con una nueva encuesta de YPO, la comunidad de liderazgo global conformada por 28.000 altos ejecutivos.

Si bien en el 49 % de los casos el panorama es negativo, más de un tercio (37 %) de los encuestados señaló que su panorama empresarial es ligeramente o significativamente más positivo en esta nueva encuesta, YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World (La nueva frontera de los directores ejecutivos: Cómo liderar en el mundo poscoronavirus). Ambas opiniones representan una mejora notable en relación con los datos de la encuesta anterior de YPO.

La encuesta, realizada entre el 21 y el 24 de septiembre a 2.572 ejecutivos, presenta las percepciones de líderes de negocios en relación con el panorama económico actual, las predicciones comerciales para dentro de un año, y sus perspectivas en relación con el impacto permanente de la pandemia en el lugar de trabajo.

Otras conclusiones importantes son:

Los líderes son más optimistas en relación con el aumento de ingresos en los próximos 12 meses, pero los encuestados estaban divididos y el 39 % anticipa un aumento de 10 % o más en los ingresos mientras que el 35 % cree que se producirá una caída de 10 % o más.

En lo que respecta a la fuerza laboral, los panoramas son menos variables. La mayoría (45 %) espera mantener el mismo número total de empleados en un año, mientras que el 30 % anticipa una reducción del 10 % o más en su personal.

Muchos (40 %) líderes esperan que sus inversiones fijas totales se mantengan iguales el próximo año y el resto se divide en partes iguales entre un aumento o una reducción de más del 10 %.

Las modalidades de trabajo flexible llegaron para quedarse. Más de tres cuartos (78 %) de los altos ejecutivos señalan que seguirán ofreciéndolas en un mundo poscoronavirus.

Los altos ejecutivos consideran que los ajustes que las empresas hicieron en sus inversiones digitales/tecnológicas (51 %), la optimización de las operaciones a través de la reducción de personal (46 %) y la mayor agilidad (43 %) como resultado de la pandemia tendrán grandes beneficios a largo plazo.

Los viajes de negocios son todavía inciertos. Si bien la mayoría (47 %) de los líderes de negocios ahora se sienten cómodos asistiendo personalmente a eventos locales, el tema de los viajes internacionales tiene opiniones bastante divididas y el 12 % indica que ya se siente preparado para hacerlos mientras que el 27 % no está seguro de cuándo lo estará.

Metodología de YPO Global Pulse :

The YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World es una encuesta de YPO que se llevó a cabo entre el 21 y el 24 de septiembre a través de un cuestionario en línea. 2.572 miembros de YPO participaron en esta encuesta. El margen de error de muestreo es de +/- 1,84 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95 %.

Acerca de YPO

: YPO es la comunidad de liderazgo mundial de más de 28.000 altos ejecutivos de 142 países, a quienes une la convicción compartida de que el mundo necesita mejores líderes. Cada uno de nuestros miembros ha logrado significativos éxitos en liderazgo a temprana edad en sus carreras. En conjunto, lideran empresas y organizaciones que aportan en 9 billones de dólares al ingreso anual. Los miembros de YPO se inspiran y apoyan mutuamente mediante el aprendizaje entre colegas y experiencias excepcionales en una comunidad inclusiva de intercambio abierto y confianza. Visite ‪ypo.org para más información.

