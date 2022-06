SEGÚN UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DE EVERSHEDS SUTHERLAND, EL TALENTO, LA TECNOLOGÍA Y EL COMERCIO SE REVELAN COMO LOS IMPULSORES CLAVE PARA LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

LONDRES, 10 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Según un nuevo informe de fusiones y adquisiciones (M&A) lanzado hoy por la firma jurídica global Eversheds Sutherland, Putting the pieces into place: The next drivers of strategic M&A ("Poner las piezas en su lugar: los siguientes impulsores de las fusiones y adquisiciones estratégicas"), el 70 % de los líderes empresariales globales consideran la "triada" del talento, la tecnología y el comercio como el eje de su futura estrategia comercial de fusiones y adquisiciones.

Talento: El 72 % de los líderes empresariales ven la retención y adquisición de talento como elementos importantes en la estrategia empresarial de sus organizaciones durante el próximo año. Tres de cada cinco (62 %) también creen que la "gran renuncia" está actuando como catalizador para las fusiones y adquisiciones mientras continúa la batalla por el talento.

El 72 % de los líderes empresariales ven la retención y adquisición de talento como elementos importantes en la estrategia empresarial de sus organizaciones durante el próximo año. cada cinco (62 %) también creen que la "gran renuncia" está actuando como catalizador para las fusiones y adquisiciones mientras continúa la batalla por el talento. La tecnología sigue impulsando las estrategias empresariales de las organizaciones. Casi el 80 % de los líderes empresariales busca mejorar su ciberseguridad y las tres cuartas partes buscan la transformación digital. Las fusiones y adquisiciones se consideran una manera rápida de absorber la nueva tecnología y la experiencia, y el 74 % afirmó que las fusiones y adquisiciones eran importantes para cerrar las brechas tecnológicas.

sigue impulsando las estrategias empresariales de las organizaciones. Casi el 80 % de los líderes empresariales busca mejorar su ciberseguridad y las tres cuartas partes buscan la transformación digital. Las fusiones y adquisiciones se consideran una manera rápida de absorber la nueva tecnología y la experiencia, y el 74 % afirmó que las fusiones y adquisiciones eran importantes para cerrar las brechas tecnológicas. Comercio: Afectado por las interrupciones de la cadena de suministro y las sanciones comerciales, el 68 % de los líderes empresariales señala que el aumento de la resiliencia de la cadena de suministro será una prioridad estratégica para las fusiones y adquisiciones el próximo año. El 72 % de los ellos también considera que el aumento de la resiliencia de la cadena de suministro es importante para la estrategia comercial de su organización durante el próximo año.

En abril de 2022, el 60 % de los líderes empresariales señaló que el desplazamiento de la cadena de suministro como resultado de la invasión a Ucrania convertiría a la integración vertical en una estrategia empresarial cada vez más importante.

El estudio global de Eversheds Sutherland se basa en una investigación de opinión realizada a principios de 2022 en 1.200 líderes empresariales y 16 mercados de todo el mundo. Los encuestados de una amplia gama de sectores proporcionaron una visión global detallada y amplia. En abril de 2022, una investigación complementaria realizada con 75 líderes empresariales proporcionó información sobre cómo la continua invasión a Ucrania está afectando la actividad de las fusiones y adquisiciones.

Eric Knai, socio y director de M&A Internacionales de Eversheds Sutherland, expresó: "Nos complace lanzar nuestro informe Putting the pieces into place: The next drivers of strategic M&A al mercado. Después de unos años turbulentos en el panorama empresarial general y el conflicto en Ucrania, la economía en rápida evolución ha impulsado a los líderes a reflexionar sobre cómo posicionar mejor a sus organizaciones para el futuro. Nuestra investigación reveló que la mayoría de los líderes empresariales ven el talento, la tecnología y el comercio como los principales factores que afectan el panorama de las fusiones y adquisiciones".

Robert Copps, socio y director de M&A EE. UU. de Eversheds Sutherland, expresó: "Una serie de factores están afectando en el panorama de las fusiones y adquisiciones, como la invasión a Ucrania, la inflación y el aumento de los precios de la energía, el incremento de las tasas de interés, la turbulencia del mercado bursátil y los efectos continuos de la pandemia global. A pesar de estos desafíos, el estudio indica que las organizaciones siguen enfrentando las mismas brechas estratégicas urgentes que necesitan ser superadas para crecer y que seguirán buscando cerrarlas a través de las fusiones y adquisiciones".

Acerca de Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland, una de las 10 principales prácticas jurídicas a nivel mundial, presta servicios jurídicos a una base global de clientes que abarca desde pequeñas y medianas empresas hasta las multinacionales más grandes, y atiende a 61 de las empresas de FTSE 100, a 70 de Fortune 100 y a 128 de Fortune 200.

Con más de 3.000 abogados, Eversheds Sutherland opera en más de 70 oficinas en más de 30 jurisdicciones en África, Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Además, una red de más de 200 firmas de abogados relacionadas, incluidas alianzas formalizadas en Latinoamérica, Asia Pacífico y África, presta apoyo en todo el mundo.

www.eversheds-sutherland.com

FUENTE Eversheds Sutherland

SOURCE Eversheds Sutherland