Segunda pesquisa global sobre DEI da Heidrick & Struggles revela que 93% dos líderes consideram DEI mais importante agora do que há três anos

Os líderes classificam os funcionários como a principal razão para o aumento do foco em DEI

52% dos executivos dizem que seus esforços de diversidade contribuem, em grande parte, para o sucesso dos negócios, um aumento em relação aos 22% de três anos atrás

CHICAGO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A esmagadora maioria dos líderes globais de hoje considera a diversidade, equidade e inclusão (DEI) um imperativo estratégico para os negócios, uma vez que os funcionários valorizam cada vez mais a promoção da igualdade em seu ambiente de trabalho. Um novo relatório divulgado hoje pela Heidrick & Struggles ( Nasdaq: HSII), renomada prestadora de consultoria global em liderança e soluções de talentos sob demanda, mostra que 93% dos líderes consideram DEI mais importante agora do que há três anos.

O relatório intitulado Employees at the Center: What It Takes to Lead on DE&I (Funcionários no Centro: O que é Necessário para Liderar em DEI) revela as conclusões de 420 executivos em oito países. Cinquenta e oito por cento dos líderes disseram que suas empresas atualmente adotam práticas, como definir claramente diversidade, equidade e inclusão, e as associam à estratégia e aos resultados comerciais, o que era considerado como "vanguarda" há três anos. O aumento de quase 30% no percentual que era de 20% no estudo inicial em 2019 sugere uma nova referência para as empresas. Além disso, 52% dos líderes disseram que seus esforços de diversidade contribuem, em grande parte, para o sucesso de suas empresas, um aumento em relação aos 22% de três anos atrás.

"Esses resultados devem nos dar um momento de pausa para refletir sobre o impulso obtido nos esforços corporativos de DEI", disse Jonathan McBride, sócio-gerente global de prática de diversidade, equidade e inclusão da Heidrick. "As práticas que transformavam uma empresa em líder há três anos agora são consideradas fundamentais. Quase todos os executivos entrevistados reconheceram que houve um aumento na importância de DEI, o que ressalta o ritmo das mudanças e destaca o risco de ficar para trás."

Entender a centralidade dos funcionários com relação ao engajamento em DEI

A pesquisa constatou que 43% dos executivos classificam os funcionários como a principal razão para o aumento do foco em DEI, colocando-os como prioridade sobre os clientes ou o gerenciamento da pandemia da COVID-19. Além disso, os executivos acreditam que as iniciativas de DEI melhoram os resultados comerciais porque aprimoram o engajamento do funcionário, a reputação corporativa e a transformação da empresa.

A pesquisa indica que os líderes consideram o engajamento dos funcionários como mais central para sua cultura corporativa do que nunca, sinalizando que a guerra permanente por talentos e o local de trabalho híbrido causado pela pandemia priorizaram os desejos dos funcionários.

Os líderes citaram os funcionários como a ligação vital entre DEI e a conquista do sucesso comercial. Além dos esforços de DEI como uma força interessante de atração e retenção dos melhores talentos, os funcionários também estão sendo reconhecidos como um grupo engajado – responsabilizando líderes e empresas ao longo do tempo. Consequentemente, mais líderes estão percebendo, de novas maneiras, que uma cultura inclusiva está no centro de uma equipe realmente produtiva.

"À medida que a dinâmica do local de trabalho muda, refletindo as guerras por talentos e um ambiente de trabalho híbrido, adotar boas práticas de DEI é mais importante – e mais complicado – do que nunca", continuou McBride. "Em todos os setores e localidades geográficas, os CEOs estão reconhecendo essa complexidade. Eles estão assumindo um compromisso com DEI porque, para os funcionários, ela incentiva diferentes formas de pensar e promove o desenvolvimento da carreira e, externamente, reflete melhor os clientes e integrantes de uma empresa."

Prioridades para o progresso futuro nas melhores empresas

O relatório da Heidrick & Struggles identifica quatro ações que as melhores empresas podem adotar para aprimorar seus esforços de DEI:

Tratar DEI como um imperativo estratégico: quando os líderes tratam DEI como algo tão vital quanto os resultados comerciais da empresa em termos de iniciativa de segurança e dedicam recursos e planejamento na mesma medida, as empresas percebem o impacto real em seus resultados. Empresas líderes indicaram que agora tratam DEI como qualquer outra iniciativa estratégica: a liderança executiva, inclusive a diretoria, define o padrão, define claramente o escopo e a visão, conecta DEI à estratégia e metas comerciais, monitora o progresso e alinha os processos e as operações em toda a organização.

quando os líderes tratam DEI como algo tão vital quanto os resultados comerciais da empresa em termos de iniciativa de segurança e dedicam recursos e planejamento na mesma medida, as empresas percebem o impacto real em seus resultados. Empresas líderes indicaram que agora tratam DEI como qualquer outra iniciativa estratégica: a liderança executiva, inclusive a diretoria, define o padrão, define claramente o escopo e a visão, conecta DEI à estratégia e metas comerciais, monitora o progresso e alinha os processos e as operações em toda a organização. Responsabilizar os líderes: o progresso em diversidade e inclusão deve estar associado às metas de talentos em todos os níveis, por exemplo, os gerentes e executivos seniores devem se tornar modelos e ser responsabilizados pelo progresso.

o progresso em diversidade e inclusão deve estar associado às metas de talentos em todos os níveis, por exemplo, os gerentes e executivos seniores devem se tornar modelos e ser responsabilizados pelo progresso. Envolver os funcionários com intencionalidade : 40% das empresas citaram aumento do engajamento dos funcionários devido às iniciativas de DEI como a principal contribuição para o sucesso da empresa. Para garantir que a empresa seja responsabilizada, os funcionários devem estar no centro dos esforços, participando de conversas contínuas sobre suas percepções sobre DEI com a liderança da empresa.

: 40% das empresas citaram aumento do engajamento dos funcionários devido às iniciativas de DEI como a principal contribuição para o sucesso da empresa. Para garantir que a empresa seja responsabilizada, os funcionários devem estar no centro dos esforços, participando de conversas contínuas sobre suas percepções sobre DEI com a liderança da empresa. Promover a participação da diretoria: quando houver uma oportunidade de a diretoria mostrar seu compromisso com DEI, aproveite. De forma singular, a pesquisa revelou que as empresas mais progressistas estão recorrendo à diretoria e aproveitando esses líderes para se comunicar efetivamente com os funcionários sobre os esforços de DEI da empresa.

Os resultados do relatório baseiam-se em uma pesquisa com executivos da Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, México, Reino Unido e Estados Unidos.

