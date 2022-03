Segunda temporada de CHINA: uma retrospectiva de amigos internacionais na história da China, apresentando relatos chineses em um documentário histórico e cultural

Entre os estrangeiros de renome histórico apresentados no documentário estão o missionário jesuíta italiano Matteo Ricci, que visitou a China no final da dinastia Ming; o missionário flamengo Ferdinand Verbiest, que chegou à China durante o reinado do Imperador Kangxi na dinastia Qing; e Halliday Macartney, um cirurgião militar e, posteriormente, diplomata, que veio à China durante o reinado do Imperador Qianlong, também na dinastia Qing.

A segunda temporada de CHINA assume uma perspectiva histórica por meio da narrativa e apresenta as histórias de personalidades importantes no desenvolvimento humanístico e histórico da China por meio de interpretações de situações, mostrando cenas ricas como o auge da poesia chinesa na dinastia Tang, a riqueza estética da dinastia Song e a florescente forma de arte Yuanqu na dinastia Yuan, revelando, ao mesmo tempo, as emoções reais dos personagens.

O documentário elabora o contexto cultural por meio de uma visão global para criar um prólogo chinês paralelo à história mundial - Matteo Ricci, o missionário italiano, preencheu a lacuna cultural entre a China e o Ocidente após ter aprendido a língua e cultura chinesas; as sete viagens de Zheng He para o Ocidente foram explorações corajosas do mundo feitas por um aventureiro chinês; Xu Guangqi, que traduziu com Ricci Os Elementos de Geometria de Euclides, apresentou à China o sistema de ciência natural que a aproximou mais do mundo.

Desde os tempos antigos, o intercâmbio cultural entre a China e o mundo foi frequentemente promovido e, ao lidar com diferentes civilizações, a China sempre enfatizou o estudo, a compreensão, a integração e a inovação, refletindo a atitude apaixonada, amigável e pacífica do país. A história mostra que somente por meio da comunicação e do aprendizado mútuo uma civilização pode ser repleta de vida e vitalidade. Esse documentário foi produzido com o princípio de abertura e inclusão de diferentes culturas e espera fazer relatos históricos e mostrar a cultura chinesa por meio de técnicas inovadoras de narrativa e um toque de emoção.

Sobre a segunda temporada do documentário CHINA

A segunda temporada do documentário histórico CHINA explora o legado da China nas dinastias Tang, Song, Yuan, Ming e Qing, apresentando a estética oriental com a mais recente tecnologia cinematográfica.

