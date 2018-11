Segundo Prêmio Anual de Jovens Talentos da Criação da JCS International foi entregue no Festival de Televisão Mundial Emmy International 2018

Os prêmios foram entregues a Puti Puar e a Raj Dutta durante a cerimônia de entrega de medalhas do Festival de Televisão Mundial Emmy International, realizada no Hotel Sofitel em midtown, em Nova York. Shubham Upreti aceitou o prêmio in absentia.

"Hoje nós celebramos os jovens talentos que com seu trabalho promovem a paz em todo o mundo", disse Michal Grayevsky, presidente da JCS International, membro do conselho de administração da International Academy e diretor de comunicações da RSL Investments II Corporation. "Os desafios que nosso mundo nos apresenta são muitos, mas os vencedores maravilhosos deste ano nos trazem esperança."

"Quero agradecer ao embaixador Ronald S. Lauder, cuja generosidade transformou esse prêmio em realidade, e às pessoas cuja dedicação de longa data à causa da paz é uma inspiração para todos nós", disse Grayevsky.

Os vencedores do Prêmio Jovens Talentos da Criação da JCS International são: Raj Dutta, da Índia, com "Tea Shirt", que mostra como a inocência de um menino pode nos lembrar de que podemos sempre optar pela paz; Puti Puar, da Indonésia, com "Peace is Action", filme de animação que mostra como podemos defender a paz através da resistência ao bullying online; e Shubham Upreti, da Índia, com "Mr. Peace", que conta a história de um homem que ficou para trás em um mundo em rápido movimento.

O Prêmio Jovens Talentos da Criação da JCS International aceitou candidatos de todo o mundo, entre os 18 e 29 anos. Os três vencedores foram selecionados avaliando-se conceito, execução, desenvolvimento de personagem e criatividade. Os jurados foram: Michal Grayevsky, presidente da JCS International; a primeira-dama do Panamá, Lorena Castillo Garcia De Varela; Patrick Connolly, vice-presidente sênior de programação da AMC/SundanceTV Global; Amy Hargreaves, atriz e produtora; Mozhan Marnò, atriz e produtora; Ben Pyne, consultor independente da Pyne Media; Stephen Segaller, vice-presidente de programação da WNET Channel 13 e Daniel Wiedemann, coordenador do escritório da TV Globo para as Américas.

FONTE JCS International

