Segway-Ninebot dévoile la nouvelle série KickScooter D

Léger et portable, le Ninebot KickScooter D Series s'adresse idéalement aux consommateurs vivant dans les villes où ils peuvent bénéficier de la possibilité de passer d'un mode de transport à l'autre et de se rendre en toute confiance d'un point A à un point B. En choisissant entre les modèles D18E, D28E et D38E, l'expérience utilisateur reste cohérente, avec des différences telles que l'autonomie et la capacité de montée en pente. Les KickScooters de la série D sont des compagnons rentables et de haute qualité pour les navetteurs ou les étudiants, car ils permettent une grande flexibilité et un moyen efficace d'éviter les embouteillages.

Lors de la conférence de presse, le président de Segway-Ninebot Europe, Dennis Hardholt, a déclaré : « Nous avons continuellement créé des solutions de mobilité plus intelligentes et en introduisant la nouvelle série D abordable, nous rendons les trottinettes encore plus accessibles à un marché plus large. Cette nouvelle série D offre un réel rapport qualité-prix. »

Les scooters sont actuellement disponibles dans un design rouge et noir vif sportif et élégant, ce qui les distingue vraiment. Le Ninebot KickScooter D Series est complètement pliable et se range facilement dans le coffre d'une voiture ou sous un bureau. Les trois modèles sont équipés de pneus pneumatiques antidérapants, antidéflagrants et ultra-durables de 10 pouces (25,4 cm) qui favorisent une conduite en douceur sur divers terrains, améliorant considérablement le confort de conduite.

Le double système de freinage se compose d'un frein électronique avant et d'un frein à tambour arrière qui assure la sécurité de conduite. Le phare à LED lumineux ultra haut de gamme de 2,1 W augmente la plage de visibilité pendant la conduite de nuit et dispose d'une conception intelligente de l'angle d'irradiation de la lumière qui maintient la lumière en dessous de la ligne de visée pour éviter l'éblouissement des phares. Le tableau de bord dispose d'un écran LED facile à utiliser qui affiche l'état de la batterie et de la vitesse en temps réel, et permet de basculer entre les modes standard, sport et éco. De plus, l'ensemble du véhicule peut être contrôlé et surveillé via l'application mobile, ce qui permet aux conducteurs d'être toujours en contrôle de façon pratique.

En termes d'amélioration de la qualité, la largeur de la pédale a été allongée de 30 % à 17 cm, ce qui donne plus d'espace pour les pieds, et un cadre en acier de construction à haute ténacité a été renforcé pour être 2,5 fois plus résistant à la rupture et 3,8 fois plus résistant à la déformation, maintenant capable de supporter jusqu'à 100 kg. La durée de vie du moteur a également été améliorée pour permettre 3 000 heures d'utilisation, ce qui équivaut à environ 1 heure par jour pendant huit ans, tout en prenant en charge une puissance de sortie plus forte, pour atteindre une vitesse de conduite allant jusqu'à 25 km/h et jusqu'à 20 % de capacité de montée en pente.

Pour plus d'informations, veuillez visiter Segway-Ninebot (www.segway.com)

À propos de Segway-Ninebot

Segway-Ninebot est une entreprise mondiale dans le domaine du transport intelligent sur de courtes distances et des robots de service. En 1999, Segway a été créé à Bedford, New Hampshire, aux États-Unis, qui est le leader mondial du transport personnel de qualité commerciale, électrique et à équilibrage automatique. Ninebot est un opérateur d'équipement de transport à courte distance intelligent intégrant la R&D, la production, les ventes et le service, établi à Pékin en 2012. Alors que Segway et Ninebot ont conclu une combinaison stratégique en 2015, Segway-Ninebot a vu le jour. À l'heure actuelle, les activités de la société se situent partout dans le monde et ont des filiales à Pékin, New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Séoul, Paris, Barcelone, Munich, Changzhou, Shenzhen et Hangzhou, vendant des produits dans plus de 180 pays. Avec sa propriété intellectuelle de renommée mondiale, Segway-Ninebot créera plus de produits qui conduiront les utilisateurs et l'ensemble de l'industrie vers l'avenir.

