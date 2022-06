Segway stellt auf der Micromobility Europe einen neuen KI-gesteuerten Scooter vor

Der S90L, der auf der MME 2022 zum ersten Mal vorgestellt wird, ist ein E-Scooter, der ein ganzes Spektrum von KI-Technologien integriert, die für die gemeinsame Nutzung optimiert sind. Da Aufsichtsbehörden und Flottenbetreiber mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit bei gemeinsam genutzten Fahrzeugen fordern, haben sich die Hersteller bisher auf Lösungen von Drittanbietern verlassen, wenn es um Funktionen wie Fahrspur- und Parkerkennung ging. Der Segway S90L markiert das erste Mal in der Branche, dass alle KI-Technologien - von intelligenten Sensoren bis hin zu Algorithmen - über eine integrierte Plattform entworfen und entwickelt werden: den Segway Pilot.

Angetrieben von Qualcomms neuesten KI-Technologien und Segways eigenen Fähigkeiten in den Bereichen Computer Vision und Deep Learning ist Segway Pilot ein System, das verschiedene Elemente in einer städtischen Umgebung - wie Bürgersteige, Parklücken und Fußgängerdichte - autonom wahrnimmt und erkennt, während es gleichzeitig die Privatsphäre schützt, indem es Gesichtsmerkmale zum Zeitpunkt der Bilderfassung verwischt. Mit Segway Pilot ausgerüstete Fahrzeuge - wie der S90L - bieten dem Fahrer durch visuelle und sprachliche Hinweise eine Echtzeitführung und -unterstützung und erhöhen so die Sicherheit. Segway Pilot überwacht verschiedene Parkumgebungen für die Betreiber und fördert das verantwortungsvolle Parkverhalten der Fahrer.

„Wir sind stolz auf die Fähigkeiten des Segway Pilot im Bereich des teilautonomen Fahrens", sagt Yusen Qin, Algorithmus-Architekt, der bei Segway-Ninebot für die allgemeine Leitung der KI- und Robotik-Forschung zuständig ist. „KI beschleunigt die Anpassung der gemeinsam genutzten Mikromobilität an sich entwickelnde urbane Umgebungen und regulatorische Anforderungen, und Segway freut sich auf die Zusammenarbeit mit Partnern bei der Bereitstellung innovativer Lösungen über eine offene Plattform."

Neben dem S90L präsentiert Segway in Amsterdam sein komplettes Angebot an elektronischen Fahrzeugen, wie E-Bikes und E-Mopeds. Jedes Fahrzeug ist mit einzigartigen intelligenten Funktionen ausgestattet, die von elektrischen Radverriegelungen bis hin zur automatischen Helmerkennung reichen. Viele dieser Modelle werden bereits von führenden Anbietern von Mikromobilität wie Lyft, Tier und Helbiz genutzt.

Alan Zhao, General Manager der Commercial Mobility Business Division von Segway-Ninebot, ist der Meinung, dass die gemeinsam genutzte Mikromobilität in der Welt nach der Pandemie eine weitere Wachstumswelle erlebt. „Die Menschen auf der ganzen Welt sind sich der Notwendigkeit eines umweltfreundlichen Transports bewusster als je zuvor, und Segway ist gut positioniert, um der Mikromobilitätsbranche dabei zu helfen, diese neuen Anforderungen zu erfüllen." Anfang dieses Jahres feierte Segway die Produktion des zehnmillionsten E-Scooters - ein bemerkenswerter Meilenstein trotz weltweiter Störungen in der Lieferkette.

Gemeinsam mit über 1.000 Branchenteilnehmern wirbt Segway auf der MME 2022 für das Thema „The Dawn of AI and Micromobility". Das Unternehmen setzt sich für die Idee von „AIOT" ein - die Verschmelzung von KI und IoT (Internet der Dinge) nicht nur bei gemeinsam genutzten Elektrofahrzeugen, sondern auch bei der Integration von Software und Hardware als offene Plattformen.

Um mehr über die gesamte Produktpalette von Segway auf der MME 2022 zu erfahren, besuchen Sie: https://b2b.segway.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832452/Segway_Ninebot_Booth_Micromobility_Europe_2022.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832453/The_AI_powered_Shared_Kick_Scooter___S90L.jpg

SOURCE Segway-Ninebot