Seine Hoheit Sheikh Hamdan ehrt den 27. Trupp der Dubaier Polizeiakademie-Kadetten während der Graduierungsfeier

Die Zeremonie begann mit der Nationalhymne, gefolgt von der Inspektion der vordersten Reihe der graduierenden Offiziere durch Seine Hoheit, Scheich Hamdan. Nach der Inspektion hielt Brigadier Dr. Ghaith Ghanim Al Suwaidi eine Rede über die Bedeutung des Anlasses, in der er auf die Integration moderner Technologien in akademischen Programmen und Schulungen verwies. Er sprach ferner über die Akkreditierung der akademischen Akkreditierungskommission des Bildungsministeriums für die neu eingeführten zehn Fachrichtungen des Bachelor für Sicherheits- und Kriminalwissenschaften. Er erwähnte zudem die Auszeichnung, die die Akademie für beste Arbeitsumgebung und Arbeitszufriedenheit weltweit im vergangenen Jahr erhalten hat.

Darüber hinaus würdigte seine Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum die Absolventen und gratulierte ihnen für die beständige Exzellenz, die sie gezeigt haben. Er forderte sie dazu auf, ihre hohen Standards auch in der Zukunft beizubehalten, mehr akademische Leistungen anzustreben, wenn sie dies wünschen, und so viel Erfahrung wie möglich in der Vorbereitung auf zukünftige Führungs- und Praxisaufgaben zu sammeln.

Am Ende der Feierlichkeiten wurde die Fahne vom 27. Trupp in Empfang genommen und zusammen mit Zusicherungen an den 28. Trupp überreicht. Die Absolventen sangen Lobgesänge, bevor sie die Arena verließen, und feierte das Leben Seiner Hoheit Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, und Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1078019/Dubai_Police_Academy_Ceremony.jpg

Orient Planet Media Relations Department

E-Mail: media@orientplanet.com; Website: www.orientplanet.com

Tel: +971-4-456-2888, Fax: +971-454-9528

SOURCE Dubai Police Academy