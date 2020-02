Seis finalistas anunciados para el principal premio mundial a la conservación de animales

Héroes para los chimpancés, los caballitos de mar, los pingüinos y otros animales compiten por el Premio Indianápolis 2020 y US$ 250.000

INDIANÁPOLIS, 18 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Autoridades de la Indianapolis Zoological Society, Inc., sociedad que otorga el principal premio mundial para la conservación animal, nombraron hoy a los seis finalistas que competirán por el Premio Indianápolis (Indianapolis Prize) de 2020 y US$ 250.000. Los finalistas del Premio Indianápolis representan a los conservacionistas profesionales, biólogos y científicos de la vida silvestre más exitosos del mundo, cuya heroica labor ha salvado de la extinción a docenas de especies animales y sus hábitats.

"La tasa de extinción animal en el último siglo es al menos 100 veces más alta que lo que se podría considerar natural. Hay actualmente más de un millón de especies animales en peligro de extinción. Todos podemos encontrar esperanza e inspiración en las victorias de los conservacionistas que se dedican a la dura tarea de salvar especies animales", dice el Dr. Rob Shumaker, presidente y director ejecutivo de la Indianapolis Zoological Society. "El Premio Indianápolis existe para celebrar y realzar los logros de esas heroicas personas. Su trabajo demuestra que el éxito es posible y que hay razones genuinas para tener esperanzas para el futuro del mundo natural".

El Premio Indianápolis reconoce y recompensa a conservacionistas que han hecho progresos significativos para salvar de la extinción a una especie animal o a múltiples especies. Cada dos años, el Premio Indianápolis otorga US$ 250.000 a un ganador, y cada uno de los cinco finalistas restantes recibe US$ 10.000.

"Los finalistas del Premio Indianápolis 2020 han desarrollado enfoques eficaces para la conservación de la vida silvestre, que se están implementando y replicando en todo el mundo", comenta Wes Sechrest, científico jefe y director ejecutivo de Global Wildlife Conservation y miembro del Comité de Nominaciones del Premio Indianápolis. "A pesar de innumerables adversidades y obstáculos, ellos han persistido para proteger especies que contribuyen a los ecosistemas de la Tierra. Estas personas no son solamente exitosas e impresionantes, sino que, además, son heroicas. Todos debemos celebrarlas y atender su llamado a la acción".

Los seis finalistas del Premio Indianápolis 2020 son:

Dra. P. Dee Boersma , de la Universidad de Washington y el Center for Ecosystem Sentinels (pingüinos)

, de la Universidad de y el Center for Ecosystem Sentinels (pingüinos) Dr. Christophe Boesch , del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y la Wild Chimpanzee Foundation (chimpancés)

, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y la Wild Chimpanzee Foundation (chimpancés) Dr. Gerardo Ceballos , del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (jaguares, hurón patinegro)

, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (jaguares, hurón patinegro) Dra. Sylvia Earle , de Mission Blue, Deep Ocean Exploration and Research, Inc. y SEAlliance (vida marina)

, de Mission Blue, Deep Ocean Exploration and Research, Inc. y SEAlliance (vida marina) Dr. John Robinson , de la Wildlife Conservation Society (vida terrestre y marina)

, de la Wildlife Conservation Society (vida terrestre y marina) Dra. Amanda Vincent , de la Universidad de la Columbia Británica y Project Seahorse (caballitos de mar)

Los seis finalistas para el Premio Indianápolis 2020 fueron seleccionados por un comité de nueve personas representantes de las comunidades científica y de conservación, así como la Ciudad de Indianápolis y la Indianapolis Zoological Society. Los finalistas fueron evaluados por la importancia de sus logros en la conservación de una o varias especies animales, los resultados cuantificables de su trabajo, la calidad de la ciencia involucrada en sus esfuerzos de conservación, la cantidad de años dedicados al trabajo de conservación y un espíritu demostrado de cooperación con sociedades zoológicas u otras instituciones similares.

"Aunque los desafíos que enfrentan la vida silvestre y los lugares naturales son grandes, también lo es nuestra voluntad para marcar una diferencia. Estos finalistas del Premio Indianápolis nos recuerdan que todos los días tenemos éxito y que las soluciones están a nuestro alcance", dice la actriz Jane Alexander, presidenta honoraria del Premio Indianápolis. "Este premio representa una plataforma importante para promover la esperanza para las especies y empoderar a las personas de todo el mundo para que se conviertan en héroes de la conservación por derecho propio".

El ganador del Premio Indianápolis 2020 se anunciará más adelante esta primavera y recibirá la distinción en la Gala del Premio Indianápolis, presentada por Cummins Inc. el 12 de septiembre de 2020.

Para ver biografías extensas y recursos multimedia de los finalistas de 2020, haga clic aquí para tener acceso al kit de prensa del Premio Indianápolis. Para saber más acerca de los ganadores anteriores del Premio Indianápolis, visite IndianapolisPrize.org.

Acerca del Indianapolis Prize

El Indianapolis Prize reconoce y recompensa a conservacionistas que han obtenido grandes victorias en la defensa de la sostenibilidad de una especie o un grupo de especies animales. Los ganadores reciben un premio sin restricciones de US$ 250.000. Los restantes finalistas reciben US$ 10.000 cada uno. Desde 2006, el Indianapolis Prize ha gestionado más de US$ 1,3 millones en premios en efectivo sin restricciones. El Indianapolis Prize es administrado por la Indianapolis Zoological Society.

