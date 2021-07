Selina Burdell da LCM Partners reconhecida pela Private Debt Investor como uma das mulheres de influência nos mercados privados

LONDRES, 2 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A LCM Partners tem o orgulho de anunciar que sua cofundadora e diretora de operações do Grupo Selina Burdell foi reconhecida como uma das mulheres de influência em mercados privados pela Private Debt Investor.

A Private Debt Investor (PDI) é a publicação de referência no mercado de dívidas privadas e monitora as instituições, fundos e transações que moldam os mercados de crédito privado do mundo. A PDI faz parte do PEI Media Group, que, pela primeira vez, fez uma lista com 60 mulheres influentes em mercados privados. A lista é global e compreende dez mulheres de cada uma das principais classes de ativos alternativos privados, incluindo patrimônio privado, dívida privada, imobiliário, infraestrutura e capital de risco, bem como dez mulheres que trabalham em diversas classes de ativos alternativos.

A inclusão de Selina como uma das dez mulheres de influência em dívidas privadas é prova de suas conquistas no desenvolvimento dos recursos de gestão de investimentos da empresa sob a marca "LCM Partners", e das operações de serviços de empréstimo financeiro e gestão de crédito sob a marca "Link Financial". O grupo foi fundado em 1998 e hoje emprega mais de 900 pessoas em 12 escritórios em oito países europeus, gerindo mais de 50 bilhões de euros em valor de empréstimo.

Paul Burdell, CEO da LCM Partners, disse:

"Selina trabalhou incansavelmente para construir nossa plataforma pan-europeia e este reconhecimento não poderia ser mais merecido. Mesmo no auge da pandemia em abril do ano passado, quando liderou a transição da nossa força de trabalho de 900 pessoas para o trabalho remoto, Selina, simultaneamente, conseguiu lançar as operações do Grupo na Romênia. Foi uma conquista fantástica e estou confiante de que haverá muitas outras, especialmente conforme continuamos a expandir a empresa tanto geograficamente quanto em tipos de ativos."

Selina Burdell, COO da LCM Partners, acrescentou:

"É uma honra ser incluída na lista das dez mulheres de influência dentro do setor de dívida privada. Existem algumas pessoas excepcionais na lista, e é ótimo ver cada vez mais mulheres se destacando em nosso setor. No entanto, não há dúvida de que todos podemos fazer mais, e a diversidade de gênero é e deve permanecer como prioridade tanto para nós na LCM quanto para o setor em geral."

Notas aos editores:



A LCM é uma gestora líder europeia de ativos alternativos sediada em Londres, especializada em carteiras de crédito para consumidores e PMEs. Oferecendo experiência incomparável em investimento e gerenciamento de carteiras de crédito, a LCM tem aproximadamente 5,1 bilhões de euros de capital sacado e/ou comprometido e investiu em mais de 2.800 carteiras de empréstimos ativos, renegociados e inadimplentes.

Para mais informações, acesse o site da LCM emwww.lcmpartners.eu.

FONTE LCM Partners

