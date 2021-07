Selina Burdell von LCM Partners wird von Private Debt Investor als eine der einflussreichsten Frauen im Privatmarkt ausgezeichnet

LONDON, 2. Juli 2021 /PRNewswire/ -- LCM Partners ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Mitbegründerin und Group Chief Operating Officer Selina Burdell als eine der einflussreichen Frauen im Privatmarkt von Private Debt Investor ausgezeichnet wurde.

Private Debt Investor (PDI) ist die führende Publikation für private Anleihen und verfolgt die Institutionen, die Fonds und die Transaktionen, die die privaten Kreditmärkte weltweit prägen. PDI ist Teil der PEI Media Group, die zum ersten Mal eine Liste von 60 einflussreichen Frauen in der Privatwirtschaft zusammengestellt hat. Die Liste ist global und umfasst zehn Frauen aus jeder der wichtigsten privaten alternativen Anlageklassen, einschließlich privatem Beteiligungskapital, privatem Fremdkapital, Immobilien, Infrastruktur und Risikokapital, sowie zehn Frauen, die in mehreren alternativen Anlageklassen arbeiten.

Selinas Aufnahme in die Liste der zehn einflussreichsten Frauen im Bereich Private Debt ist ein Beweis für ihre Leistungen beim Aufbau der Investment-Management-Kapazitäten des Unternehmens unter der Marke „LCM Partners" sowie der Kreditabwicklung und des Kreditmanagements unter der Marke „Link Financial". Der Konzern wurde 1998 gegründet und beschäftigt heute über 900 Mitarbeiter in 12 Niederlassungen in acht europäischen Ländern, die ein Kreditvolumen von über 50 Milliarden Euro verwalten.

Paul Burdell, CEO von LCM Partners, sagte:

„Selina hat unermüdlich daran gearbeitet, unsere paneuropäische Plattform aufzubauen, und diese Anerkennung könnte nicht verdienter sein. Selbst auf dem Höhepunkt der Pandemie im April letzten Jahres, als sie die Umstellung unserer 900 Mitarbeiter auf Telearbeit leitete, schaffte es Selina gleichzeitig, die Aktivitäten der Konzern in Rumänien zu starten. Das war ein fantastischer Erfolg, und ich bin zuversichtlich, dass es noch viele weitere geben wird, vor allem, da wir das Unternehmen sowohl geografisch als auch nach Anlagearten weiter ausbauen."

Selina Burdell, COO von LCM Partners, fügte hinzu:

„Es ist eine Ehre, zu den zehn einflussreichsten Frauen in der Privatschuldenbranche zu gehören. Es gibt einige außergewöhnliche Persönlichkeiten auf der Liste, und es ist großartig zu sehen, dass sich immer mehr Frauen in unserer Branche auszeichnen. Nichtsdestotrotz gibt es keinen Zweifel, dass wir alle mehr tun können, und Geschlechtervielfalt ist und sollte eine Priorität bleiben, sowohl für uns bei LCM als auch für die gesamte Branche."

LCM ist ein führender europäischer alternativer Vermögensverwalter mit Sitz in London, der sich auf Gesamtkreditportfolios für Verbraucher und KMU spezialisiert hat. LCM verfügt über eine unübertroffene Expertise bei der Investition in und der Verwaltung von Kreditportfolios. Das Unternehmen hat ca. 5,1 Milliarden Euro an gezeichnetem und/oder zugesagtem Kapital und hat in mehr als 2.800 Portfolios mit leistungsfähigen, umgeschuldeten und notleidenden Krediten investiert.

