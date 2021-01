Selina et Payvision collaborent pour vous aider à trouver une maison loin de chez vous

Payvision aide Selina à garantir à tous les clients un parcours de paiement fluide et réussi pour toutes les transactions.

AMSTERDAM et LONDRES, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Payvision, un fournisseur mondial de services de technologie financière et de paiements omnicanaux, et Selina, une plateforme mondiale d'hébergement, annoncent leur partenariat pour offrir une expérience utilisateur ultime aux voyageurs. Payvision aide Selina à garantir à tous les clients un parcours de paiement fluide et réussi pour toutes les transactions.

Le commerce conversationnel est une caractéristique importante de l'offre co-live de Selina étant donné que les longs séjours soulèvent davantage de questions. Payvision aide Selina à favoriser le commerce conversationnel avec son équipe de vente grâce à des terminaux virtuels et des liens de paiement personnalisés.

Compte tenu de la détermination de Selina à offrir une expérience de voyage unique et de l'engagement de Payvision à garantir des opérations fluides lors de chaque paiement, les deux entreprises ne peuvent qu'assurer la meilleure expérience client qui soit.

« L'exigence d'authentification forte du client (SCA) relative à Directive révisée sur les Services de Paiement (DSP2) pose des défis supplémentaires dans le secteur de l'hôtellerie en ce qui concerne l'acceptation de réservations faites par des agences de voyages en ligne pour lesquelles une référence d'authentification additionnelle est envoyée. Pour satisfaire cette exigence, Selina dispose désormais d'une solution dynamique qui lui permettra de répondre aux exigences de son mandat et d'optimiser les taux d'autorisation », a déclaré Bradley Hossack, responsable d'intégration technique chez Payvision.

Payvision gère la plateforme de commerce électronique directe sur le site selina.com et traitera les réservations de chambre vendues par les agences de voyages en ligne. L'un des plus grands défis dans le domaine de l'hôtellerie est de gérer les informations de paiement par carte des clients en toute sécurité, en particulier lorsque plusieurs canaux externes sont impliqués dans le cadre d'une expérience omnicanale en ligne et physique. La solution de Payvision accroît la sécurité des données personnelles des clients de Selina en réduisant l'exposition des données des cartes dans les canaux, des achats en ligne aux enregistrements pour les logements.

« Nous avons renforcé notre stratégie de paiement en unifiant tous nos canaux et en optimisant les coûts de façon mesurable. La solution technique de Payvision évoluera au même rythme que Selina et l'expérience utilisateur. Cette dernière permet aux clients de payer comme ils le veulent et où ils le veulent », a indiqué John Santrizos, directeur de la trésorerie de Selina.

Payvision fournit également à l'équipe commerciale de Selina un tableau de bord montrant clairement les performances de chaque établissement. Grâce à ce service, Selina peut transformer les données en intelligence d'affaires, ce qui l'aide à prendre des décisions commerciales stratégiques.

Le partenariat entre Selina et Payvision est devenu opérationnel en octobre 2020, après une période d'essai. Il vient combler le fossé qui existe entre le service et la technologie tout en faisant preuve de réactivité et d'ingéniosité. En collaborant avec Payvision, Selina renforcera sa position et développera davantage ses activités en Europe.

À propos de Payvision

Payvision voue une passion à la technologie et à la simplification des paiements. Grâce à une seule plateforme sécurisée, nous prenons en charge les transactions d'entreprises dans le monde entier. Nous sommes parfaitement au fait des dernières techniques en matière d'intelligence artificielle et de stratégies omnicanales. Notre dévouement envers nos clients en témoigne – c'est là que nous faisons vraiment la différence. En offrant une expérience client intuitive et sans faille sur tous les canaux, nous apportons un rythme unique aux paiements.

Fondée en 2002, notre société est basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, et depuis 2018, nous faisons partie du groupe ING. Cela nous permet de proposer une offre imparable, des deux mondes - fintech et services bancaires, réunis. Ce partenariat signifie une technologie de pointe et un état d'esprit de startup soutenu par l'expertise et le réseau mondial d'ING.

Pour en savoir plus sur la façon dont Payvision facilite les paiements, rendez-vous sur payvision.com. Contactez notre équipe de communication à l'adresse [email protected] ou au +31 20 794 23 00.

À propos de Selina

Selina est une enseigne hôtelière mondiale qui allie un hébergement magnifiquement conçu au coworking, aux loisirs, au bien-être et aux expériences locales. Créée sur mesure pour les voyageurs nomades de notre époque, Selina offre à ses clients une infrastructure mondiale leur permettant de voyager et de travailler facilement à l'étranger. Fondée en Amérique latine en 2015, chaque propriété de Selina est conçue en partenariat avec des artistes, des créateurs et des intervenants locaux, insufflant une nouvelle vie aux établissements existants situés dans des endroits fascinant à travers le monde, qu'il s'agisse de villes, de plages isolées ou de jungles. Selina exploite actuellement plus de 80 propriétés en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus sur Selina, consultez le site www.selina.com ou suivez @selina sur Instagram ou Facebook.

