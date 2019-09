Selina Hotels wählt RateGain für den intelligenten Vertrieb

LONDON, 10. September 2019 /PRNewswire/ -- RateGain Technologies, der marktführender Anbieter technologischer Lösung für die Gastronomie- und Reisebranche, meldete heute, sich nach eingehender Prüfung der führenden globalen Akteure für seine nächste internationale Expansionsphase für Selina entschieden zu haben. RateGain wird Selina seine bahnbrechende Kanalmanagement-Lösung „RezGain" bereitstellen, die Selina mit dem branchenweit größten Nachfragenetzwerk verbinden wird.

Auf der Suche nach einem Partner, der das Unternehmen in seinem Vorhaben unterstützt, Lateinamerika, die USA und Europa zügig zu erschließen, prüfte Selina mehrere Vertriebslösungen. Javier Espinosa, Vizepräsident für Revenue Management bei Selina, sagte: „Wir sind eine Plattform, die Sozialreisende nutzen, um die Welt zu erleben. Unsere Zielgruppe sind technisch versierte Millennials, die verschiedene Plattformen nutzen, um sich zu informieren und Buchungen vorzunehmen. Deswegen benötigten wir einen Vertriebspartner, der mit unserer rapiden Expansion Schritt halten kann, eine schnelle Implementierung bietet und über ein großes Kanalnetzwerk verfügt, um zukünftige Gäste direkt dort zu gewinnen, wo sie shoppen und buchen. Und RateGain kann uns dies alles bieten."

Neben der Nutzung von RezGain möchte Selina sein Wachstum im Bereich intelligente Vertriebsplattform auch durch die nahtlose Vernetzung mit neuen Kanälen, das Entdecken neuer Bedarfsnischen in unberührten Quellmärkten, das Benchmarking mit der Konkurrenz und die Nutzung von Mapping-Recommender-Lösungen beschleunigen, um Zeit zu sparen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Selina und möchten zeigen, wie ein intelligenter Vertrieb die Markteinführungszeit drastisch verkürzt, aber dennoch gezielten Einblick in die Nachfragelandschaft bietet. Die so gewonnenen Informationen fließen dann in Vertriebsstrategien ein, die einzigartig und agil sind, ganz wie die Objekte und Gäste von Selina. Jeder einzelne unserer Gäste hat sich für den von ihm gewählten Standort auf ganz persönliche Weise entschieden. Und genau darum geht es beim intelligenten Vertrieb: den Bedarf über Tausende von Kanälen hinweg zu decken, zugeschnitten auf die eigenen Objekte, sodass reibungslos Kontakt mit zukünftigen Gästen geknüpft wird", erklärte Chinmai Sharma, Präsident der Vertriebsabteilung bei RateGain.

RateGain, der führende Anbieter von SaaS-Produkten, hilft Gastgewerbe- und Reiseunternehmen ihren täglichen Umsatz zu erhöhen. RateGain bietet Produkte, die intelligente Tarifgestaltung, kognitives Ertragsmanagement, intelligenten E-Vertrieb und Markenbindung fördern.

Selina ist eine der wachstumsstärksten Gastgewerbe-Marken, die wunderschön gestaltete Unterkünfte mit Coworking, Freizeit, Wellness und lokalen Erfahrungen verbindet. Selina verfügt aktuell über 52 Standorte in ganz Lateinamerika und Europa. Das Unternehmen plant die schnelle Erschließung von ganz Europa und den Vereinigten Staaten und möchte bis 2023 an über 400 Standorten mit 130.000 Betten vertreten sein.

