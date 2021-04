Selling Simplified ernennt Daniel Juanillo zum CFO inmitten eines beispiellosen Wachstums des Unternehmens

Juanillo bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung mit—viele davon in leitenden Positionen im Finanzbereich—darunter als Regional Accounting Director bei Marconi Communications, als Vice President und Controller bei Horizon Banks und als CFO bei Navajo Incorporated. Juanillo war auch als Financial Management Consultant tätig und arbeitete sich durch eine Reihe von Finanzzertifizierungen, einschließlich einer Zertifizierung in Risk Management Assurance (CRMA) und als Certified Financial Services Auditor (CFSA).