Selling Simplified es incluida en la lista Inc. 5000 por sexto año consecutivo

DENVER, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Selling Simplified Group, Inc. (SSG) fue incluida en la lista Inc. 5000 2021 de las empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos el 17 de agosto. Esto marca el sexto año consecutivo en que SSG recibe la distinción que, según Inc., está diseñada para ofrecer a los lectores "una comprensión más profunda y completa acerca del panorama empresarial". SSG, líder global en generación de demanda B2B que se enfoca en ofrecer soluciones integrales de MarTech basadas en datos, ocupó el puesto n.° 4.187 en la lista.