Selling Simplified Group, Inc. abre escritório em Auckland, Nova Zelândia, em meio a crescimento recorde da empresa em 2020

Ao mesmo tempo que a SSG vem servindo clientes na Nova Zelândia desde 2017, através de sua unidade em Sydney, sua expansão para Auckland fortalece a convicção estratégica da empresa em hiperlocalização, ao formar uma equipe inteiramente local, que se dedicará a atender as necessidades de seus clientes na Nova Zelândia. Além disso, com um alcance de mais de 1,2 milhão de contatos consentidos de B2B na região, a SSG tem os dados para atender as necessidades de atingir nichos e de ABM na Nova Zelândia.

O vice-presidente de Vendas Globais, Charlie Whife, está otimista quanto aos clientes da SSG e também a contratações, dizendo: "A adição do escritório na Nova Zelândia realmente completa o ciclo de nossos planos para o mercado da Austrália e Nova Zelândia (ANZ) como um todo. A Nova Zelândia dispõe de talentos excelentes, bem como de clientes locais com perspectivas e ambições diferentes, com as quais podemos contribuir".

Whife pretende montar uma equipe inteiramente operacional no país, completada por executivos de vendas experientes até setembro de 2020 e pessoal de criação e operações até o início de 2021.

O diretor de Vendas para a ANZ, Jake Phibbs, declarou: "Estou extremamente estimulado com a expansão para o mercado da Nova Zelândia. Como um orgulhoso neozelandês, é uma grande sensação poder trazer uma empresa global, com um histórico comprovado de sucesso, para meu país.

"Também sou muito grato pela oportunidade de criar empregos localmente e contribuir com o país para o qual eu devo muito", disse Phibbs. "Por último, estou desfrutando a oportunidade de fornecer a mais empresas da Nova Zelândia acesso a nossa base de dados, para ajudá-los a tomar decisões de B2B, construir pipelines e, em última instância, ajudar no crescimento de seus negócios".

Com o crescimento recordista da empresa em 2020, apesar das circunstâncias globais sem precedentes, a ida para a Nova Zelândia marca um aumento no impacto da SSG no segundo semestre do ano, com aberturas de pelo menos mais dois escritórios na região da APAC previstas para antes do início de 2021.

