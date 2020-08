Selling Simplified Group, Inc. ouvre un bureau à Auckland (Nouvelle-Zélande), alors que l'entreprise connaît une croissance record en 2020

SSG, un fournisseur privé de données B2B et de solutions marketing exclusives, s'est spécialisé dans les services de génération de demande et d'enrichissement des données. Avec sa vaste base de données de dossiers B2B mondiaux et ses solutions MarTech exclusives Visionayr, Demandcentr et Integrated Programmatic, l'entreprise est d'ores et déjà leader sur le marché de la région Asie-Pacifique.

SSG dessert la clientèle néo-zélandaise depuis 2017 par le biais de son site de Sydney et son expansion à Auckland renforcera la croyance stratégique de l'entreprise dans l'hyperlocalisation, en développant des équipes entièrement locales dédiées à la satisfaction des besoins de ses clients néo-zélandais. De plus, avec une portée de plus de 1,2 million de contacts B2B dans la région, SSG dispose des données nécessaires pour répondre aux besoins de la Nouvelle-Zélande en matière de ciblage de niche et d'ABM.

Charlie Whife, vice-président des ventes au niveau mondial, se veut optimiste non seulement pour les clients de SSG, mais aussi en ce qui concerne le recrutement et il a déclaré : « L'ouverture du bureau néo-zélandais nous permet de boucler la boucle pour le marché de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans son ensemble. Vivier de talents exceptionnels, la Nouvelle-Zélande offre à ses clients locaux des perspectives et des ambitions diverses, et nous mettrons tout en œuvre pour les aider à les réaliser. »

Whife souhaite mettre en place une équipe pleinement opérationnelle dans le pays, avec des cadres commerciaux expérimentés dès le mois de septembre 2020 et du personnel local affecté à la création et l'exploitation dès le début de l'année 2021.

Jake Phibbs, directeur des ventes pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a dit : « Je suis très heureux d'élargir nos activités sur le marché néo-zélandais. Fier de mes origines néo-zélandaises, je suis très satisfait de pouvoir faire venir dans mon pays d'origine une entreprise mondiale qui a fait ses preuves. »

« Je suis également reconnaissant de cette occasion qui nous est offerte de créer des emplois locaux et de pouvoir apporter en retour à ce pays auquel je dois tant », a poursuivi Phibbs. « Enfin, je me réjouis de pouvoir offrir à un plus grand nombre d'entreprises néo-zélandaises l'accès à notre base de données de décideurs B2B, pour leur permettre de constituer un pipeline et ainsi, accompagner la croissance de leurs activités. »

Avec une croissance record de l'entreprise en 2020, malgré des circonstances mondiales défavorables, l'installation en Nouvelle-Zélande montre une augmentation de la dynamique de SSG au cours du second semestre de l'année, et au moins deux ouvertures supplémentaires de bureaux dans la région Asie-Pacifique sont prévues avant le début de l'année 2021.

