Selling Simplified nomeia Thomas Koletas como diretor de desenvolvimento

Koletas atuou principalmente como diretor e CRO na Madison Logic com sede em Nova York. Durante sua gestão de oito anos na Madison Logic, Koletas e sua equipe foram responsáveis por gerar crescimento de receita exponencial por meio de melhorias no desenvolvimento de mídia, automação de marketing e aprimoramento de análise, finalmente levando à aquisição da empresa em 2017.

Antes de ingressar no SSG, Koletas foi vice-presidente sênior global da Digital ABM na MRP. Ele também atua como assessor e consultor de várias empresas de dados e AdTech nos EUA

"O histórico comprovado de Tom como consultor de desenvolvimento e pioneiro digital é exatamente o que precisamos no SSG", disse o CEO e presidente Michael Whife. "Estamos entusiasmados em ter Tom na equipe executiva e estou confiante em sua capacidade de desenvolver a nossa organização."

No Selling Simplified, Koletas está focado no crescimento dos produtos da empresa e na expansão de seus serviços para novas regiões e verticais. Ele também espera adicionar percepções à lista de recursos essenciais do SSG , juntamente com a geração de leads digitais e publicidade programática.

"Estamos em uma trajetória de super crescimento porque o mercado está respondendo ao fato de que nossos dados de alta qualidade e a metodologia 100% digital impulsionam melhores resultados do que os fornecedores tradicionais de geração de leads", disse Koletas.

Com sede em Nova York, NY, Koletas será responsável por liderar as equipes de marketing, suporte e vendas do SSG. Ele continua a recorrer à sua experiência diversificada para mapear e executar o crescimento da empresa e contribuir para a sua trajetória de superar o crescimento anual de 100% em 2021.

"Já ajudei as empresas a crescer até a maturidade anteriormente, então , já vi como este filme é feito", disse ele. "A trama prevalente mostra que os profissionais de marketing B2B querem mais do que dados de intenção . Eles desejam um engajamento qualificado que possa ser mensurado. Isso é exatamente o que o SSG oferece, e estou aqui para ajudar como produtor."

