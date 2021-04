Selling Simplified nomme Daniel Juanillo au poste de directeur financier dans un contexte de croissance sans précédent de l'entreprise

Juanillo apporte plus de 30 ans d'expérience, dont plusieurs à des postes financiers de haut niveau, notamment comme directeur régional de la comptabilité chez Marconi Communications, vice-président et contrôleur chez Horizon Banks et directeur financier chez Navajo Incorporated. Juanillo a également été consultant en gestion financière et a obtenu diverses certifications financières, notamment une certification en assurance de la gestion des risques (CRMA) et une certification en tant qu'auditeur des services financiers (CFSA).

Plus récemment, Juanillo a contribué à générer une croissance de 35 % du chiffre d'affaires en tant que directeur financier pour un important fabricant de produits de grande consommation, où il a pris de nombreuses initiatives pour l'automatisation financière, notamment la mise en œuvre de nouveaux systèmes de reporting qui ont permis de gagner deux semaines dans chaque cycle de reporting.

« L'expérience technique et le sens des affaires de Dan font de lui le candidat idéal pour ce poste en cette période de croissance de l'entreprise », a déclaré Michael Whife, PDG et président. « Nous sommes ravis d'avoir une pointure comme lui dans l'équipe de direction, avec ses compétences exceptionnelles en matière de leadership et son attitude optimiste communicative. »

Au cours de sa longue carrière, Juanillo a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, les télécommunications, le gouvernement et les services financiers. Chez Selling Simplified, il se concentre sur trois objectifs à long terme : rationaliser les opérations, automatiser les fonctions lorsque cela est possible et améliorer l'efficacité.

« C'est un grand moment dans l'histoire de SSG car nous nous développons très rapidement et c'est un marché passionnant », a déclaré Juanillo. Il a été attiré par la culture de SSG, déclarant que la portée mondiale de l'entreprise contribue à l'expertise de ses employés et aux connaissances qu'ils partagent. « L'accent est mis sur ce qui est le mieux pour les gens », a-t-il déclaré.

Juanillo se réjouit surtout de l'amélioration de l'efficacité liée à l'audit de fin d'année 2021 et de la mise en œuvre d'un système financier plus puissant. « C'est une bouffée d'air frais de faire partie de l'équipe de Selling Simplified, où les idées sont encouragées et bien accueillies », a déclaré Juanillo. « Je ne peux m'empêcher de sourire chaque jour que je passe ici. »

Juanillo est titulaire d'un MBA finance d'entreprise et stratégie financière de la Pepperdine Graziadio Business School. Il rejoint Selling Simplified après que la société ait été nommée l'une des entreprises privées américaines à la croissance la plus rapide par Inc. 5000 pour la cinquième année consécutive.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1479974/Selling_Simplified_Dan_Juanillo_CFO.jpg

Related Links

http://www.sellingsimplified.com



SOURCE Selling Simplified Group, Inc