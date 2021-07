Selling Simplified nomme Thomas Koletas au poste de directeur de la croissance

Il a notamment occupé les postes de directeur et de directeur des revenus chez Madison Logic, à New York. Au cours des huit années qu'il a passées à Madison Logic, M. Koletas et son équipe avaient la responsabilité de générer une croissance exponentielle des revenus grâce au développement des médias, à l'automatisation du marketing et à des améliorations apportées à l'analyse. Leurs efforts ont éventuellement conduit à la vente de l'entreprise en 2017.

Avant de se joindre à SSG, Thomas Koletas était vice-président directeur mondial du marketing de comptes stratégiques en ligne pour MRP. Il a également agi à titre de consultant et de conseiller auprès de plusieurs entreprises axées sur les données et entreprises de technologies publicitaires aux États-Unis.

« Nous avions absolument besoin de la vaste expérience de M. Koletas en tant que conseiller en croissance et pionnier du marketing numérique, a déclaré Michael Whife, PDG de SSG. Nous sommes ravis qu'il se joigne à notre équipe de direction, et j'ai une grande confiance en ses capacités à faire croître notre entreprise. »

Dans le cadre des fonctions qu'il exercera à Selling Simplified, Thomas Koletas concentrera ses efforts sur la croissance des produits de l'entreprise et l'élargissement de ses services au sein de nouvelles régions et de nouveaux marchés verticaux. Il espère également contribuer au renforcement des capacités de base de SSG, parallèlement aux activités de génération de la demande en ligne et de publicité programmatique de l'entreprise.

« Nous sommes en voie de connaître une croissance exceptionnelle, car le marché réagit au fait que nos données de grande qualité et notre méthodologie entièrement numérique produisent de meilleurs résultats que les fournisseurs traditionnels de génération de la demande », a expliqué M. Koletas.

Thomas Koletas travaillera dans les bureaux de New York, où il dirigera les équipes de marketing, de soutien et des ventes de SSG. Il continuera de s'appuyer sur sa vaste expérience pour planifier et réaliser la croissance de l'entreprise et l'aider à atteindre son objectif de connaître une croissance de plus de 100 % sur 12 mois en 2021.

« J'ai aidé des entreprises à atteindre leur pleine maturité par le passé, alors je connais la recette, a-t-il déclaré. Les spécialistes du marketing en B2B ont besoin de bien plus que des données d'intention. Ils veulent un engagement de qualité qu'ils peuvent mesurer. C'est exactement ce que SSG a à offrir, et je suis ici pour apporter ma contribution en tant que chef d'orchestre. »

