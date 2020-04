Selon Analysys Mason, le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications sur les marchés développés va baisser de 3,4 % en raison du COVID-19

Analysys Mason avait précédemment prévu une croissance de 0,7 % en 2020 et de 0,8 % en 2021. Dans l'ensemble, les répercussions pour les opérateurs des économies développées sont une « perte » de chiffre d'affaires de plus de 40 milliards de dollars US pour ces deux années.

Le rapport soutient que les télécoms sont un secteur plutôt résistant et qu'elles présenteront des résultats meilleurs que les tendances générales du PIB. Analysys Mason s'attend à ce que les télécommunications représentent 2 % du PIB en 2020, contre 1,9 % en 2019.

« Les services des télécommunications grand public, qui représentent la majorité (68 %) du chiffre d'affaires des télécommunications, ont tendance à plutôt bien résister en période de récession économique », a déclaré Stephen Sale, directeur de recherche et coauteur du rapport, « mais les fortes augmentations du chômage, les fermetures d'entreprises et la baisse générale de l'activité économique vont entraîner une diminution prononcée du chiffre d'affaires des services aux entreprises ».

Les opérateurs devraient pouvoir limiter les répercussions sur la rentabilité. Les dépenses en capital des opérateurs devraient diminuer en 2020 en raison des restrictions liées à la capacité de construction et du chamboulement survenu dans les chaînes logistiques. La pandémie va renforcer et accélérer les tendances actuelles à la baisse des dépenses d'exploitation plutôt que d'en intégrer de nouvelles. Les bénéfices vont diminuer, mais nous ne nous attendons pas à ce que les marges d'EBITDA baissent, dans leur ensemble, de plus de deux points de pourcentage.

« Les télécommunications devraient rester plus fortes que presque tous les autres secteurs pendant cette crise », a déclaré Rupert Wood, directeur de la recherche et également coauteur de ce rapport. « Les télécoms devraient réaliser certains des investissements les plus importants d'après-crise, en partie parce que les flux de trésorerie résistent mieux dans le secteur des télécommunications que dans la plupart des autres secteurs, et parce que certains gouvernements mettront l'accent sur la 5G et la fibre dans le cadre de leurs plans de relance ».

Le rapport, que vous pouvez trouver sur www.analysysmason.com/covid-19-operator-revenue-impact, examine et quantifie les répercussions du COVID-19 sur plusieurs catégories de recettes - mobile grand public, fixe grand public, services numériques, télévision / vidéo à péage, mobile professionnel, fixe professionnel, TIC, IdO, vente en gros, ainsi que sur les dépenses en capital et d'exploitation, également classées par catégorie.

L'évaluation de l'impact porte sur l'ensemble des 32 économies développées d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Elle se fonde sur l'hypothèse d'une baisse du PIB de ces pays de 6 % en 2020, qui sera suivie d'une augmentation de 4,6 % en 2021.

