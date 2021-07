Selon l'Economist Intelligence Unit et la Fondation Barilla, les pays du G20 peuvent encore s'améliorer en matière de durabilité alimentaire

Les plus grandes économies du monde ont été évaluées sur leurs pertes et gaspillage alimentaires, leur agriculture durable et leurs défis nutritionnels dans le dernier classement du Food Sustainability Index (Indice de durabilité alimentaire).

LONDRES, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Les pays du G20 doivent montrer l'exemple avant le Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies en réduisant davantage les pertes et le gaspillage alimentaires et en améliorant les habitudes alimentaires et l'agriculture, selon les auteurs de l'Indice de durabilité alimentaire (FSI).

Le FSI, élaboré par l'Economist Intelligence Unit (EIU) en collaboration avec le Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), a révélé que la plupart des pays pouvaient encore s'améliorer, seuls le Canada et le Japon se situant dans le quartile supérieur pour les trois critères.

Parmi les autres pays les plus performants figurent l'Australie, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, tandis que les États-Unis figurent parmi les pays les moins performants en raison de leur consommation excessive de viande et de la conversion des terres à des fins agricoles.

L'Indonésie et l'Arabie saoudite sont les pays les moins performants, tous paramètres confondus.

« Les membres du G20 génèrent 80 pour cent de la production économique mondiale et 75 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui donne à ces pays la possibilité et la responsabilité de montrer la voie en matière de durabilité alimentaire », a déclaré Martin Koehring, responsable régional (EMEA) pour la durabilité, le changement climatique et les ressources naturelles à l'EIU.

Le FSI a révélé des progrès dans la réduction des 931 millions de tonnes de nourriture gaspillée chaque année dans le monde, mais aucun des pays n'avait élaboré de plans pour comptabiliser les pertes ou surveiller les stratégies de réduction.

Les auteurs ont également mis en évidence les habitudes alimentaires aux États-Unis, où le consommateur moyen mange près de 250 g de viande de plus par jour que ce qui est recommandé.

Le rapport cite des éléments prouvant que le respect des recommandations alimentaires des gouvernements permettrait de réduire les décès prématurés de 15 pour cent et les émissions de 13 pour cent, en soulignant la campagne « Five a Day » (« Cinq fruits et légumes par jour ») du Royaume-Uni, qui vise à augmenter la consommation de fruits et légumes de 10 pour cent.

Selon le FSI, tous les pays du G20 disposent de lignes directrices en matière d'alimentation, mais seuls quatre d'entre eux ont inclus la durabilité dans les critères d'une alimentation saine. Bien que 13 pays aient établi de nouveaux objectifs rigoureux en matière de lutte contre les changements climatiques, seuls l'Indonésie et le Canada ont pris en compte le secteur agricole dans leurs plans nationaux.

« Nous savons que les systèmes alimentaires durables font partie intégrante des voies de développement durable envisagées dans l'Agenda 2030 des Nations Unies. Le leadership du G20 peut entraîner le changement transformationnel nécessaire à l'ensemble des systèmes alimentaires pour atteindre tous nos objectifs internationaux, depuis la réduction de la faim et de la pauvreté jusqu'à la lutte contre le changement climatique », a déclaré la Dre Marta Antonelli, responsable de la recherche chez BCFN.

SOURCE Barilla Foundation