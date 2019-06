Selon le dernier rapport de référence de l'industrie de CleverTap, 86 % pour cent des utilisateurs arrêtent d'utiliser les applications de livraison de nourriture au cours des deux premières semaines

L'analyse de plus de 3 milliards d'événements révèle les défis rencontrés par les spécialistes en marketing en concurrence pour une part du marché de 16,6 milliards USD¹

MOUNTAIN VIEW, Californie, 12 juin 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, le cycle de vie client polyvalent et la plateforme de marketing, publie aujourd'hui le rapport Industry Benchmarks for Food Delivery Apps (référence de l'industrie sur les applications de livraison de nourriture), qui révèle les tendances, les défis et les meilleures pratiques pour les spécialistes en marketing et les éditeurs d'applications de ce marché hautement concurrentiel.

Sur la base de l'analyse de plus de trois milliards de messages transmis via des applications de livraison de nourriture à la demande dans le monde entier, la dernière série de références de CleverTap fournit des informations sur la manière dont les spécialistes en marketing peuvent optimiser les performances de leurs applications.

Alors que les applications mobiles représentent actuellement 6 commandes de restaurant numériques sur 10, les applications de livraison de nourriture individuelles sont confrontées à des défis importants en termes de mobilisation et de rétention de nouveaux utilisateurs :

Inscription : Seulement 25 % des utilisateurs terminent le processus d'inscription après le premier lancement de l'application

Rétention : seulement 22 % des nouveaux utilisateurs restent actifs après la première semaine

Taux de désabonnement : Un nombre stupéfiant de 86 % des nouveaux utilisateurs cesseront d'utiliser une application dans les 2 semaines suivant le premier lancement.

Désinstallation : 54 % des nouveaux utilisateurs désinstalleront complètement l'application au cours du premier mois

« Le marché de la livraison de nourriture est en plein essor grâce à la commodité qu'il offre au style de vie effréné d'aujourd'hui. Dans le même temps, la concurrence devient de plus en plus féroce. L'espace d'applications de livraison de nourriture a très peu de barrières à l'entrée et à la sortie et par conséquent, le désabonnement et la rétention sont des défis constants. La solution pour améliorer ces deux aspects est de fournir une expérience différenciée à chaque étape du cycle de vie des utilisateurs », a déclaré Almitra Karnik, dirigeante mondiale du marketing chez CleverTap. « Afficher suffisamment de valeur pour amener un utilisateur à s'inscrire n'est que le premier défi. Vous devez également inciter les utilisateurs à utiliser l'application et à effectuer des transactions répétées "dans l'instant". Avec ce rapport, les spécialistes en marketing en sauront plus sur la manière dont leurs applications se comparent à la concurrence et sur la manière dont elles peuvent se démarquer de la concurrence. »

Le rapport fournit des recommandations exploitables se basant sur des données pour faire face à ces défis. Outre les meilleures pratiques pour susciter l'engagement et fidéliser la clientèle, il offre des conseils sur la manière d'améliorer les taux de clics (CTR) à l'aide d'émojis spécifiques.

Le rapport peut être téléchargé à partir d'ici : Food Tech Industry Report

