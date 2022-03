Selon le rapport de l'UNESCO MGIEP, « tout le monde a droit à une éducation personnalisée »

Une nouvelle étude internationale appelle les responsables politiques à réévaluer les systèmes éducatifs

PARIS, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Les gouvernements, les responsables et hauts responsables des politiques éducatives doivent reconnaître que l'éducation personnalisée est un droit et un droit humain pour tous. Voici ce qu'a publié aujourd'hui l'UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) dans son nouveau rapport intitulé « Reimagining Education » (« Réinventer l'éducation »).

Le nouveau rapport mondial « International Science and Evidence Based Education Assessment » (ISEE) met en avant une éducation qui utilise une approche cognitive et émotionnelle de l'apprentissage, et pour que l'élaboration des politiques éducatives soit guidée par la science et les preuves collectées à l'avenir.

Cette évaluation, qui a débuté en 2019 à Montréal et qui dure depuis deux ans, a réuni plus de 300 experts de 45 pays, éclairés par un processus de consultation mondial avec des scientifiques et des spécialistes de diverses disciplines telles que les neurosciences, la technologie, l'éducation, la philosophie, les données et les preuves, ainsi que la durabilité.

Réinventer l'éducation à la suite de la COVID-19

Le rapport, publié au siège de l'UNESCO, à Paris, en France, est le résultat de la pandémie de COVID-19, qui a compromis les chances d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Des décennies de progrès en matière d'éducation sont également constamment menacées par des conflits, le rapport constatant que plus d'un tiers (37 %) des enfants réfugiés en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés et seulement 24 % ont accès à l'enseignement secondaire. L'accès à l'enseignement supérieur n'atteint que 3 % parmi les populations réfugiées.

L'évaluation contribue à repenser l'avenir de l'éducation afin de construire des systèmes éducatifs plus résilients et durables, capables de résister à la crise actuelle.

Sir Kevan Collins, président du Youth Endowment Fund, au Royaume-Uni, et membre du conseil consultatif du rapport d'évaluation de l'ISEE, a déclaré : « L'évaluation de l'ISEE est une nouvelle contribution à nos travaux sur la façon dont nous réinventons l'éducation. Nous avons adopté une approche multidisciplinaire pour réunir ce que nous savons de mieux, en veillant à ce que nous puissions offrir un éventail de possibilités aux enfants. Ce travail nous a appris que l'avenir appartient à ceux qui continuent d'apprendre et qu'un modèle centré sur l'ensemble du cerveau est essentiel si l'on souhaite soutenir non seulement l'éducation, mais aussi une société florissante. Un avenir prospère et durable pour notre planète repose en grande partie sur la qualité de l'éducation fournie à tous nos enfants et nous devons poursuivre le débat que cette évaluation a commencé. »

L'éducation personnalisée : un droit humain

Le rapport demande aux gouvernements de prendre conscience que l'éducation personnalisée en vue d'un développement continu est un droit humain pour tous et appelle à un investissement accru dans l'éducation, qui doit être orienté vers une approche cognitive et émotionnelle de l'éducation.

Les deux coprésidents du rapport d'évaluation de l'ISEE, Anantha Duraiappah, directeur de l'UNESCO MGIEP, et Nienke van Atteveldt, professeur à la Vrije Universiteit Amsterdam, ont déclaré conjointement : « Plus de 80 % des enseignants, des parents et des élèves souhaitent exactement ce que l'éducation personnalisée, le Saint Graal de l'éducation, peut offrir. Cela est désormais possible avec le soutien de la pédagogie numérique et de l'intelligence artificielle éthique. Nous pouvons faire en sorte que chaque étudiant reçoive l'éducation de qualité à laquelle il a droit, travaille à son propre rythme et soit son propre point de référence afin de maximiser son potentiel pour mener une vie épanouie. Nous devons nous attaquer à des problèmes tels que le fait que 40 % de la population mondiale ne peut pas accéder à l'éducation dans une langue qu'elle comprend et construire un système éducatif résilient pour l'avenir. »

De plus, le rapport préconise que les futures politiques éducatives soient guidées par la science et les preuves et par un dialogue multidisciplinaire.

Recommandations en matière de politiques

Le rapport souligne le besoin crucial pour les responsables d'introduire des politiques éducatives qui mettent l'accent sur le potentiel de chacun et évaluent les progrès d'apprentissage individuels de chaque apprenant, plutôt que de se concentrer sur des évaluations basées sur des notes ou le mérite et de comparer les apprenants entre eux.

En outre, le rapport préconise des efforts urgents pour réorganiser le financement de l'éducation afin de réorganiser les programmes, les pédagogies, la recherche et l'évaluation de l'apprentissage pour se concentrer sur l'apprentissage cognitif et émotionnel.

À l'avenir, le rapport appelle les responsables politiques à investir dans des programmes de recherche multidisciplinaires, à grande échelle, ouverts et inclusifs dans le domaine de l'éducation.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l'éducation, a déclaré : « Les résultats présentés dans l'évaluation ouvriront sans aucun doute la voie aux politiques et à la prise de décision pour les futurs systèmes éducatifs. Aujourd'hui plus que jamais, notre monde a besoin de visions pour un avenir plus durable, plus résilient, plus juste et plus équitable. Les résultats uniques de l'évaluation de l'ISEE répondent à ce besoin et fournissent des lignes directrices solides pour les futures politiques éducatives. »

Pour assister au lancement virtuel de l'évaluation de l'ISEE au siège de l'UNESCO à Paris, de 10 h à 12 h CET le mardi 22 mars, veuillez consulter le site https://mgiep.unesco.org/iseea-report-launch . Ce lien comprend également des détails sur la façon de participer à une table ronde virtuelle lors de la Dubai Expo, de 10 h à 12 h GST, le vendredi 25 mars, où un groupe d'experts discutera des résultats de l'évaluation.

Pour télécharger l'évaluation de l'ISEE dans son intégralité, veuillez consulter le site https://mgiep.unesco.org/iseeaweb

SOURCE UNESCO MGIEP