Selon PwC, les évaluations des fusions-acquisitions connaissent un boom au second semestre 2020, malgré les effets de la COVID-19 sur l'économie

- Le volume des transactions a augmenté de 18 % et la valeur des transactions de 94 % au cours du second semestre 2020

- Le nombre de megadeals double au second semestre

- Les sous-secteurs de la technologie et des télécommunications connaissent la plus forte croissance avec l'accélération de la demande de ressources numériques

- Les sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) ont levé environ 70 milliards de dollars de capitaux

LONDRES, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Les évaluations de fusions-acquisitions sont en plein essor, avec des évaluations riches et une concurrence intense pour de nombreuses ressources numériques ou technologiques qui stimulent l'activité des transactions mondiales, selon la dernière analyse de PwC : Global M&A Industry Trends (tendances mondiales du secteur des fusions-acquisitions).

Couvrant les six derniers mois de 2020, l'analyse examine l'activité des transactions mondiales et intègre les points de vue des spécialistes du secteur des transactions de PwC afin d'identifier les principales tendances qui stimulent les activités de fusions-acquisitions et les hot spots d'investissement prévus en 2021.

Malgré l'incertitude créée par la COVID-19, le second semestre de 2020 a vu une poussée des activités de fusions-acquisitions.

« La COVID-19 n'a donné aux entreprises qu'un maigre aperçu de leur avenir, et beaucoup n'ont pas aimé ce qu'elles ont vu. L'accélération de la numérisation et de la transformation de leurs entreprises est instantanément devenue une priorité absolue, les fusions-acquisitions étant le moyen le plus rapide d'y parvenir (en créant un paysage hautement concurrentiel pour les bonnes affaires) », déclare Brian Levy, responsable des secteurs des opérations mondiales de PwC, partenaire, PwC US.

Voici les principaux enseignements tirés de l'activité des accords de la seconde moitié de 2020 :

Les transactions ont fait un bond au cours du second semestre de l'année, le volume et la valeur des transactions mondiales ayant augmenté respectivement de 18 % et 94 % par rapport au premier semestre. En outre, le volume et la valeur des transactions ont augmenté par rapport aux six derniers mois de 2019.

La hausse de la valeur des transactions au second semestre 2020 est en partie due à l'augmentation des megadeals (plus de 5 milliards de dollars). Au total, 56 megadeals ont été annoncés au second semestre 2020, contre 27 au premier semestre de l'année.

Les sous-secteurs de la technologie et des télécommunications ont connu la plus forte croissance en termes de volume et de valeur des transactions au cours du second semestre 2020, avec une augmentation de 34 % du volume et de 118 % de la valeur des transactions technologiques. Le volume des transactions de télécommunications a augmenté de 15 % et leur de près de 300 % grâce à trois megadeals dans les télécommunications.

Sur une base régionale, le volume des transactions a augmenté de 20 % dans les Amériques, de 17 % dans la région EMEA et de 17 % dans la région Asie-Pacifique entre le premier et le deuxième semestre de 2020. Les Amériques ont connu la plus forte croissance de valeur des transactions, soit plus de 200 %, principalement en raison de quelques megadeals importants au cours du second semestre.

La COVID-19 accélère les transactions portant sur des ressources numériques et technologiques dans un marché hautement concurrentiel

Les demandes de ressources ont fait l'objet de valorisations élevées et d'une concurrence féroce, sous l'impulsion

des facteurs macroéconomiques. Il s'agit notamment des faibles taux d'intérêt, du désir d'acquérir des entreprises innovantes, numériques ou technologiques et de l'abondance des capitaux disponibles, tant de la part d'entreprises (plus de 7 600 milliards de dollars en liquidités et en titres négociables) que d'acheteurs de capitaux privés (1 700 milliards de dollars).

En comparaison, les actifs des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie, comme la fabrication industrielle, ou ceux qui sont façonnés par des facteurs tels que la transformation en émissions nettes de carbone zéro, créent des changements structurels auxquels les entreprises devront faire face. Lorsque la viabilité future de leurs business model est remise en question, les entreprises peuvent se tourner vers des possibilités de fusion-acquisition ou de restructuration pour préserver la valeur.

Les négociateurs élargissent l'évaluation de la création de valeur à des sources non traditionnelles

Les sources non traditionnelles de création de valeur, telles que l'impact des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont de plus en plus prises en compte par les négociateurs et intégrées dans la prise de décision stratégique et la diligence raisonnable, car elles visent à protéger et à maximiser les rendements de valorisations élevées et d'une demande accrue.

« Avec autant de capitaux, les bonnes entreprises gèrent des multiples élevés et les atteignent. Si cela continue (et je pense que cela va continuer), alors la nécessité de doubler la création de valeur est plus pertinente que jamais pour la réussite des fusions-acquisitions », déclare Malcolm Lloyd, responsable des opérations mondiales, Partenaire, PwC Spain.

L'impact d'un marché d'introduction en bourse chaude sur les fusions-acquisitions

Les six derniers mois ont vu la prédominance du recours à des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) pour mettre en commun les capitaux des investisseurs en vue d'opportunités d'acquisition sur un marché des introductions en bourse très actif. En 2020, les SAVS ont levé environ 70 milliards de dollars de capitaux et ont représenté plus de la moitié de toutes les introductions en bourse aux États-Unis. Les sociétés de capital-investissement ont joué un rôle clé dans le récent boom des SAVS, en leur trouvant une source alternative utile de capitaux. D'autres activités des SAVS sont attendues en 2021, notamment en ce qui concerne des actifs tels que les infrastructures de recharge des véhicules électriques, le stockage de l'énergie et les technologies de la santé.

Pour en savoir plus sur 2020 et 2021, lisez le document de PwC intitulé Global M&A Industry Trends .

Notes

Le rapport « Global M&A Industry Trends » de PwC est une analyse semestrielle de l'activité des transactions mondiales dans cinq secteurs : marchés de consommation, technologie, médias et télécommunications, secteur de la santé, énergie, services publics et ressources et fabrication industrielle et automobile.

À propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est d'instaurer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau d'entreprises dans 157 pays qui comptent plus de 276 000 employés engagés à offrir des services d'assurance, de conseils et de services fiscaux de qualité. Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte pour vous, visitez notre site www.pwc.com .

PwC se réfère au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses sociétés membres, dont chacune est une entité juridique distincte. Veuillez consulter www.pwc.com/structure pour plus d'informations.

© 2021 PwC. Tous droits réservés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121790/PWC_Logo.jpg

SOURCE PwC Global Corporate Affairs