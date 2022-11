Selon un nouveau rapport, le boom des motos en Afrique subsaharienne met des vies en danger

Une action urgente est nécessaire pour faire face à l'essor des motos subsahariennes afin de garantir la sécurité, la durabilité et le climat, prévient un nouveau rapport de l'ONG Amend, de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

NAIROBI, Kenya, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le rapport, intitulé « The Wheels of Change : Safe and Sustainable Motorcycles in Sub-Saharan Africa » (« Les roues du changement : des motos sûres et durables en Afrique subsaharienne »), se penche sur le boom des motos sur le continent africain. Il propose des recommandations accompagnées d'un programme d'action visant à maximiser les avantages des motos tout en gérant et en minimisant leurs risques. Le rapport indique que :

Les motocyclistes sont responsables de plus de la moitié des décès sur la route, et jusqu'à 70 %, dans de nombreux pays subsahariens ;

L'Afrique subsaharienne compte 27 millions de motos immatriculées en 2022, contre seulement 5 millions en 2010 ;

Les motos sont devenues des sources importantes d'emploi informel, 80 % d'entre elles étant utilisées comme taxis ou pour des services de livraison ;

La normalisation du port du casque est le moyen le plus efficace de réduire les blessures à la tête des motocyclistes jusqu'à 72 % et les décès jusqu'à 39 % (selon l'OMS). Il est nécessaire de mettre en place une législation et une application pour une utilisation sûre par les conducteurs et les passagers, ainsi que des normes certifiées, avec des installations de test fiables ;

Les systèmes de freinage antiblocage (ABS) peuvent réduire les décès d'un tiers. Le recours à l'ABS imposé par le gouvernement sur les nouvelles motos, comme cela a été récemment instauré en Chine et en Inde, aurait un impact significatif ;

La conception des routes doit tenir compte de la sécurité des motos, du déploiement de la réduction de la vitesse et de la conception d'infrastructures appropriées ou construites sur mesure ;

Il est urgent de se concentrer sur la mise en place de transports publics urbains sûrs, propres et abordables afin de fournir de véritables alternatives et d'endiguer la motorisation.

Au cours des deux dernières décennies, le nombre de motos* en Afrique subsaharienne** a augmenté rapidement, sous l'effet des importations à bas prix et de la croissance des entreprises commerciales informelles. Elles ont été utilisées pour combler les lacunes en matière de mobilité dans les systèmes de transport officiels et publics, atteindre les zones rurales isolées, offrir une navigation dans les rues urbaines surpeuplées et prendre en charge les trajets du premier et du dernier kilomètre. La répartition des motos varie selon les pays ; le Burkina Faso et l'île Maurice affichent la plus forte proportion par rapport à la population, tandis que le Nigeria en compte le plus grand nombre, avec un total estimé à 5,1 millions. Le boom des motos contribue aux moyens de subsistance et aux économies en offrant de nouvelles options de mobilité et de commerce. Leur utilisation devrait se répandre et se développer. Les jeunes hommes, qui ont souvent du mal à trouver des débouchés économiques dans la région, en ont particulièrement profité. Des millions de personnes dépendent du secteur par le biais de rôles auxiliaires.

Les effets des motos sur la santé sont toutefois graves, prévient le rapport. Les motocyclistes représentent plus de la moitié de tous les décès sur la route dans certains pays : au Togo, ce chiffre est supérieur à 70 %. Plus de la moitié des enfants piétons blessés sur les routes de Dar es Salaam, en Tanzanie, sont percutés par une moto. Les taux de mortalité routière continuent d'augmenter en Afrique. En plus du risque de blessure, il existe également des impacts négatifs plus importants sur l'environnement, la santé et la société.

Le Dr Olive Kobusingye, membre émérite du George Institute for Global Health, a déclaré : « Les systèmes de transport sont défaillants, incapables de répondre aux besoins des millions de personnes qui essaient d'entrer, de traverser et de sortir des centres urbains denses du continent. Les hôpitaux en Afrique sont submergés par les accidents de la route, en particulier les blessures liées à la moto. Les pays africains doivent accorder une attention urgente au transport urbain. Une planification et une exécution ambitieuses et décisives sont essentielles pour changer la mobilité globale de nos villes. »

Saul Billingsley, directeur exécutif de la Fédération internationale de l'automobile, a expliqué : « Avec la croissance rapide de l'utilisation des motos, nous voyons l'équilibre entre les vies et les moyens de subsistance se jouer dans les rues. Les motos constituent un moyen de transport relativement bon marché, mais elles coûtent cher à la société en termes de blessures et de dommages environnementaux. Alors que certaines villes africaines devraient voir leur taille doubler au cours de la prochaine décennie, il est urgent de mettre en place un programme d'action qui permette à la fois d'atténuer ces impacts négatifs, en ciblant les casques de moto, l'ABS et l'électrification, et de planifier un avenir à faible émission de carbone basé sur des transports publics propres et largement disponibles. »

Tom Bishop, directeur de programme chez Amend et auteur principal du rapport, a ajouté : « Je soutiens pleinement les initiatives visant à développer les systèmes de transport en commun dans les villes africaines, à réduire la dépendance à l'égard des véhicules privés et à promouvoir la marche et le vélo, mais quels que soient les investissements et les réussites dans ces domaines, les motos auront encore un rôle à jouer dans les décennies à venir. Les motos offrent mobilité, emploi et revenus. Les gouvernements, les associations de motards, les entreprises privées et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour élaborer et mettre en œuvre une réglementation et une formation efficaces et appropriées, promouvoir la disponibilité et l'utilisation d'équipements de protection et de technologies de sécurité de bonne qualité, prendre en compte les motos dans la conception des routes et soutenir la transition des motos à moteur à essence vers les motos électriques. »

Jorge Viegas, président de la FIM, a ajouté : « Les motos offrent à l'Afrique la mobilité dont elle a besoin. Par conséquent, l'Afrique est l'une des régions où la croissance du motocyclisme est la plus rapide. Cet excellent rapport met en évidence plusieurs solutions pour relever les défis inévitables que cette croissance entraîne, mais il note également les avantages économiques importants que le motocyclisme apporte aux motards et à leurs communautés, tant dans les zones urbaines que rurales. Nous sommes également très heureux de voir que le travail actuel d'amélioration de la sécurité entrepris par les motocyclistes eux-mêmes dans la région, comme les associations Boda Boda, a été reconnu. Désormais, l'attention se porte à juste titre sur les gouvernements qui doivent relever le défi de rendre le motocyclisme en Afrique plus propre, plus sûr et plus accessible. »

Notes aux rédacteurs

* Le terme « motos » désigne à la fois les véhicules à deux et à trois roues.

** Défini comme l'ensemble des 49 pays reconnus à l'échelle internationale qui se trouvent entièrement ou partiellement au sud du Sahara, désignés dans le rapport comme « l'Afrique ».

www.fiafoundation.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1947542/FIA_Foundation.jpg

SOURCE FIA Foundation