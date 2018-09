Selon un nouvel essai clinique, l'inhalateur Senzer délivre les cannabinoïdes plus rapidement à des doses inférieures

LONDRES, September 25, 2018 /PRNewswire/ --

Selon les résultats publiés aujourd'hui d'un essai clinique réalisé aux États-Unis, l'absorption physique de cannabinoïdes synthétiques par inhalation à l'aide d'un appareil respiratoire spécial Senzer est au moins 50 fois plus rapide que par voie orale et à une dose très inférieure.

Senzer, fabricant britannique de dispositifs d'administration de médicaments, a annoncé le succès d'un essai pharmacocinétique réalisé sur 36 sujets aux États-Unis par son partenaire, Insys Therapeutics, Inc., leader dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de cannabinoïdes pharmaceutiques et de technologie de pulvérisation. Insys détient la licence d'utilisation de l'appareil Senzer pour l'administration du cannabinoïde dronabinol aux États-Unis et a procédé à cet essai en vue d'obtenir l'approbation réglementaire de la FDA (U.S. Food and Drug Administration). Le dispositif breveté de Senzer permet la conversion des cannabinoïdes en particules infimes. Selon d'autres études réalisées par la société, les substances actives sont ainsi administrées en profondeur dans le poumon pour parvenir aux voies distales plus petites. Contrairement à d'autres approches respiratoires, telles que les nébuliseurs ou les inhalateurs ordinaires, la solution Senzer entraîne une absorption du médicament beaucoup plus rapide, comparable à celle obtenue par injection ou intraveineuse.

« Les résultats positifs obtenus par Insys prouvent que notre dispositif peut délivrer les cannabinoïdes plus rapidement et à doses plus faibles, et c'est tout à l'avantage des patients et des professionnels de santé », déclare Alex Hearn, PDG de Senzer. « Notre approche est unique dans ce secteur novateur. Elle garantit de manière simple et moins effractive l'administration efficace de cannabinoïdes pharmaceutiques. »

Insys a indiqué que 36 sujets ont participé à l'étude qui comparait une dose simple de 0,35 mg de dronabinol par inhalation à une dose simple de 5,0 mg de dronabinol par voie orale (capsule de Marinol). Les résultats indiquaient un taux d'absorption beaucoup plus rapide du dronabinol inhalé, même à 7 % de la dose orale. La différence en Tmax--temps nécessaire pour atteindre la concentration maximale (Cmax) de médicament dans le plasma sanguin--était au moins 50 fois plus rapide avec le produit testé : 2 minutes avec le dronabinol inhalé et 1,53 heure avec le dronabinol oral. Insys rapporte en outre que la concentration maximale était similaire pour les deux formulations, malgré la différence de dosages considérable.

« Cette étude pharmacocinétique prouve la viabilité de notre combinaison unique médicament-dispositif pour l'administration du dronabinol dans le poumon distal avec une absorption systémique rapide », explique Steve Sherman, directeur général adjoint des affaires réglementaires chez INSYS Therapeutics. « La conclusion de cette étude représente une nouvelle étape de notre programme de recherche clinique d'expérimentation de l'inhalation du dronabinol, qui pourrait servir au traitement de conditions diverses, comme l'anorexie associée au cancer. »

À propos de SENZER

Basée au Royaume-Uni, SENZER Ltd est une société de technologies d'inhalation spécialisée dans la mise au point et la commercialisation de systèmes d'administration thérapeutique de produits cannabinoïdes. Elle élabore une gamme de produits d'inhalation et d'administration répondant à des besoins médicaux non satisfaits. La plateforme de Senzer est basée sur un dispositif breveté qui permet l'administration par inhalation rapide et efficace de cannabinoïdes, ainsi que d'autres actifs pharmaceutiques.

À propos d'INSYS

INSYS Therapeutics est une société pharmaceutique spécialisée dans la mise au point et la commercialisation de médicaments et de systèmes d'administration de molécules thérapeutiques novateurs qui améliorent la qualité de vie des patients. Grâce à une technologie de pulvérisation propre et à sa capacité de mise au point de cannabinoïdes pharmaceutiques, INSYS élabore une gamme de produits destinés à répondre aux besoins médicaux non satisfaits et à combler les lacunes cliniques des produits existants. INSYS s'engage dans la mise au point de médicaments pouvant traiter l'anaphylaxie, l'épilepsie, le syndrome de Prader-Willi, la dépendance et l'overdose aux opiacés, ainsi que les aspects ignorés d'autres maladies.