Selon une étude de LexisNexis Risk Solutions, les risques géopolitiques sont à l'origine des coûts de conformité en matière de criminalité financière.

La géopolitique et les réglementations anti-blanchiment d'argent sont les principaux contributeurs aux coûts supportés par les entreprises de services financiers dans la région EMEA

ATLANTA, le 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La dernière étude du coût réel de la conformité en EMEA de LexisNexis® Risk Solutions révèle que le risque géopolitique est l'un des principaux facteurs contribuant à l'augmentation des coûts de conformité. Les institutions de services financiers interrogées dans la région EMEA indiquent que 71% des répondants ont identifié le risque géopolitique comme la principale tendance externe ayant un impact sur les coûts, suivie de près par l'augmentation des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) (70%) et l'évolution des menaces criminelles (69%).

La dernière édition de l'étude fournit une analyse des réponses recueillies entre décembre 2021 et février 2022. La recherche est antérieure à plusieurs crises géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, mais elle montre que les décideurs des équipes de conformité de la criminalité financière voyaient déjà les risques émergents qui ont défini les tendances commerciales et politiques mondiales au premier semestre 2022. La menace du risque géopolitique est particulièrement élevée sur des marchés tels que la Pologne, la région plus large de l'Europe centrale et orientale et les Émirats arabes unis (EAU).

Les risques géopolitiques reflètent également les défis de filtrage auxquels sont confrontés les spécialistes de la conformité financière. L'étude montre que l'identification positive des personnes politiquement exposées (PPE) est la principale préoccupation des institutions financières interrogées dans la région EMEA. Quarante-huit pour cent (48%) des personnes interrogées indiquent que le filtrage des PPE est une préoccupation majeure, suivie par les exigences en matière de connaissance du client (KYC) (46%). La Pologne et d'autres marchés d'Europe centrale et orientale sont particulièrement concernés par le filtrage des PPE, de même que les Émirats arabes unis et les Pays-Bas. Le seul marché de la région EMEA où le filtrage des PPE est le moins problématique est l'Allemagne, où les exigences en matière de KYC, de résolution des alertes, de filtrage des sanctions, de profilage du risque client et de rapports réglementaire sont toutes des préoccupations majeures.

L'investissement technologique continue à atténuer les coûts

Comme l'ont montré les études précédentes sur le coût réel de la conformité financière, la tendance à investir dans des solutions technologiques continue d'aider les entreprises à réduire les coûts de conformité. À titre d'exemple, l'étude de cette année montre qu'en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, où plus de 50 % des coûts de conformité sont liés à la main-d'œuvre, les moyennes et grandes entreprises financières ont enregistré des coûts moyens de 56,2 millions de dollars américains. Pour les entreprises où plus de 50 % des coûts sont liés à la technologie, la moyenne était de 44 millions de dollars.

Compte tenu de l'augmentation des risques géopolitiques et du défi que représente le dépistage des PPE, seules 21 % des entreprises qui ont un penchant pour les dépenses technologiques trouvent que l'identification des bénéficiaires effectifs ultimes (BEU) a un impact négatif sur leurs opérations. Quarante-cinq pour cent (45 %) des entreprises ayant des coûts de main-d'œuvre plus élevés indiquent que l'identification des BEUs est un problème.

Le tableau général

Rocio Suarez Gray, directrice de la conformité en matière de criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, a déclaré : " Les responsables de la conformité en matière de criminalité financière sont parmi ceux qui sont aux prises avec les impacts réels d'un paysage géopolitique mondial de plus en plus incertain. Les développements réglementaires et géopolitiques continuent de poser des défis importants aux équipes de conformité dans toute la région EMEA, ce qui se reflète dans les préoccupations en matière de KYC, notamment en ce qui concerne l'identification des PEP et des BEUs et la complexité de la définition de profils de risque client plus claire."

L'étude montre que le coût financier de la conformité continue d'augmenter à mesure que les réglementations évoluent : Les répondants s'attendent à ce que les coûts moyens continuent d'augmenter entre 4,3 et 10,1 %, sans compter les pics d'inflation générale dans la région EMEA.

Rocio Suarez Gray, directrice de la conformité en matière de criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, a déclaré : " Ce n'est pas seulement le coût de la conformité, mais aussi sa complexité qui constitue un défi fondamental pour les institutions financières de la région EMEA. Les entreprises financières disposent d'une réserve limitée de talents pour réagir aux problèmes externes et aux exigences réglementaires. La bonne technologie peut permettre aux humains de se concentrer sur des tâches plus stratégiques et l'innovation continue est essentielle pour avoir une longueur d'avance sur les criminels afin de détecter et de dissuader efficacement la criminalité financière. La compréhension des tendances en matière de résolution des complexités de la conformité continuera d'être au centre de ce projet de recherche continu."

Méthodologie

L'étude EMEA a interrogé 428 décideurs sur 14 marchés qui supervisent les opérations de remédiation KYC, de surveillance des sanctions et de surveillance des transactions liées à la criminalité financière et/ou de conformité. Les organisations représentées comprennent des gestionnaires d'actifs, des banques, des sociétés d'investissement et des compagnies d'assurance.

Téléchargez une copie du rapport intitulé True Cost of Financial Crime Compliance Study – EMEA Edition. (Uniquement disponible en langue anglaise.) L'infographie Le coût réel de la conformité en France est également disponible.

